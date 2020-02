Es bueno saberlo

Si juntas las edades de dos hermanos son 11 años, pero uno de ellos, es mayor 10 años. ¿Cuáles son las edades? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Tengo hojas sin ser árbol, te hablo sin tener voz, si me abres no me quejo, adivina. ¿Quién soy? Pregunta: ¿Cómo puedes poner un lápiz en el suelo para que nadie pueda saltarlo? ¿De quién se trata? En 1790 se convirtió en el pintor oficial del palacio de Carlos IV se dedicaba a pintar murales en catedrales, el rey y los nobles le encargaban retratos y cuadros para sus salones, pintó los desastres de la guerra española y uno de los cuadros más conocidos es La Maja Desnuda. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Jean Jacques Rousseau (1712-1778), escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturista, considerado el precursor del romanticismo. Sus obras influyeron en la época (1761-1762) destacando dos de ellas "El Contrato Social" y "Discurso Sobre el Origen de la Desigualdad entre los Hombres", surgiendo una nueva política basada en la voluntad general y en el pueblo como depositario de la soberanía, exponiendo que un estado republicano sea quien gobierne y esté representado por la voluntad general del pueblo, argumentando que es posible vivir como conjunto sin necesidad de un último líder que fuese la autoridad, abriendo paso a la democracia de modo tal, que los miembros reconocen la autoridad de la razón para unirse en una ley común en un mismo cuerpo político, ya que la ley nace de ellos mismos. LOS LEONES: Gracias a todos los que nos acompañaron el día de ayer en el Baile Retro del Amor y la Amistad. Se me pasó comentar el detalle de nuestra Reyna Ximena I, que después de la misa regaló a todos los presentes una tarjetita de bienvenida y agradecimiento al Grupo VOSH (Voluntarios Optometristas al Servicio de la Humanidad) en los dos idiomas (inglés y español) y con las banderas estampadas de los dos países. Como ya les he comentado, la familia leonística nos repartimos las tareas para que nuestros invitados se la pasen lo mejor posible en sus horas de trabajo y su tiempo libre; es por eso, que nos esmeramos para que su descanso sea confortable, que la alimentación sea de su agrado y su esparcimiento sea entretenido. Tanto el Grupo VOSH como los Leones trabajamos todo el año para realizar la Campaña de la Vista que este año lleva el nombre de los C. L. Dr. Jesús Delfino y Dorita de Peralta Hernández, así como la Dra. María Luisa Espino Andrade, como un homenaje a sus años de servicio en las Campañas que han beneficiado a miles de personas durante 43 años haciéndoles su revisión de ojos y proporcionándoles sus lentes graduados de acuerdo a las necesidades de los pacientes, todo en forma gratuita. También detectamos a pacientes con problemas de cataratas, los cuales posteriormente son operados en su mayoría con el apoyo de la Fundación Ale, dependiendo el número de casos que nos autoricen. En la semana tuvimos la fortuna de platicar con algunos de los integrantes del Grupo VOSH que comparto con ustedes: Phil Bugaiski nos comentó que su esposa Melinda no vino porque tiene un concierto donde va a participar junto con Andrea Bocheli y que se va a regresar anticipadamente para estar presente, que sus papás Carl y Lolita festejaron en julio, 85 años de matrimonio, reuniendo a toda la familia en la ciudad de Nueva York, aclarando que su aniversario es en el mes de octubre. April Hix, le tocó trabajar a un lado nuestro en el ajuste de lentes y superando las barreras del idioma, amablemente nos ofreció agua, café u otra cosa que se nos apeteciera y aprovechamos para preguntarle de dónde venía; nos comentó que de Dakota del Sur, que vino en el 2018 por invitación de sus compañeros y porque no conocía México, que le gusta ayudar y ser voluntaria la gratifica, que le gusta el guacamole, le divirtió el show que hicieron las damas con sus lentes gigantes, que se siente como en casa y recibe más de lo que ella da. Más la próxima semana. Entretenimiento: La respuesta de las edades es: 10.5 y 0.05 años. ¿Sencillo no? Adivinanza: El Libro. Pregunta: Junto a la pared. Se trata de: Francisco de Goya 1746-1828. Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected] ¡Hasta la próxima! "Nosotros servimos".