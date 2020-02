Los que decidieron confirmar el viejo y reconocido refrán de que "chango viejo no aprende maroma nueva" fueron los del Revolucionario Institucional. Por fin se despejó la incógnita y salió "humo blanco" en las oficinas del agónico PRI para ver quiénes serán los suspirantes a una beca... Perdón, una curul en el Congreso local. Espere, estimado lector, porque en los próximos días le daremos a conocer la lista del PAN, el otro expartidazo, pero por lo pronto anote usted la lista de los ungidos del tricolor. En Torreón no hubo sorpresas, los mismos de siempre, el 'señor de las deudas' Shamir Fernández, el exalcalde Eduardo Olmos, el 'mas sin embargo' de Hugo Dávila y la siempre gris Olivia Martínez, quienes aún conservan la esperanza de ser electos por los distritos 8, 9, 10 y 11, respectivamente. Por el distrito 1 con cabecera en Acuña aún no está definido, pero para llenar la cuota de género será mujer.

En el distrito 2 de Piedras Negras Esperanza Chapa irá a una reelección; por el 3 va Jesús María Montemayor, quien pidió licencia para separarse del ICIFED; por el distrito 4 va otro desgastado exalcalde de San Pedro, Jorge Abdala Serna; mientras que el distrito 5, escúchense porras por parte de Pituca (Vero Soto) y Petaca (Marú Villarreal), quienes se alegraron de que la lagunera Lupita Oyervides dejara su cargo de secretaria de Turismo para buscar una diputación y de paso dejara la vacante libre con la que sueña el dúo de amigas. Por el distrito 6 irá otro desconocido, Ricardo López Campos, notario de Monclova y tío del alcalde Alfredo Paredes, como ratificando que es mejor malo conocido que otro malo por conocer; por el distrito 7 va otro expresidente municipal al que no hallaban dónde acomodar, Raúl Onofre Contreras. Según la lista filtrada a nuestros subagentes, que provocó más sueño que asombro, el distrito 12 de Ramos Arizpe lo buscará Edna Dávalos, mientras que los distritos 13, 14, 15, ubicados en la capirucha del sarape, apunten a tres mujeres: Martha Loera Arámbula, nótese aquí el "amarre" que se hizo con los maestros, ya que pertenece a la sección 38 del SNTE; por otro lado a Bárbara Cepeda, quien pidió licencia como regidora; y Luz Elena Morales, hija del eterno dirigente de CROM, respectivamente. Ya para no perder la costumbre y aún arrastrando con el apellido más odiado en la provincia, el "Moreira", otro hermano de los exgobernadores Rubén y Humberto tendrá el descaro de competir por un cargo público, Álvaro Moreira, quien, a decir de los subagentes, está convencido de que arrasará en el distrito 16 de Saltillo. Se dice además que hubo más licencias de funcionarios y regidores que formaran parte de las suplencias. Así queda pues la lista de los palomeados por el "góber"... Perdón, por el presidente del partido, Rigo Fuentes.

Y nuestros subagentes, disfrazados de asistentes ineficientes del comité municipal del PRI, nos informan que a quienes están a punto de aplicarles la frase "harto ayuda el que no estorba" son los regidores Isis Cepeda y el priista más azul, Alfredo Mafud, integrantes de la fracción del tricolor del Cabildo de Torreón. Y es que mientras los ediles Antonio Gutiérrez Jardón y la estridente y oficiosa síndica de minoría, Dulce Pereda, se la pasan buscando un día sí y otro también cómo mortificar y darle dolores de cabeza a la Administración de Jorge Zermeño, a sus homólogos Isis y Alfredo no se les ha dado la gana sumarse al trabajo en equipo y no solo mantienen un desempeño más que gris, sino que, por si eso fuera poco, de acuerdo con nuestros subagentes amarranavajas, doña Isis despotrica continuamente contra la labor que realizan don Antonio y doña Dulce, descalificando y poniendo en duda incluso la veracidad de los señalamientos que estos realizan contra la Administración blanquiazul, además de que irónicamente la regidora del clan de los Cepeda, quien dicen siente que merece la luna y las estrellas, amenaza con llevarse a otro partido al clan y sus seguidores por no resultar bendecida con una silla en el congreso local, por lo que al parecer es la única que no está enterada de que el famoso capital político Cepeda que tanto presume ya no existe, se extinguió, pues en las últimas elecciones quedó más que evidenciado que este se esfumó (al menos para el tricolor), por lo que dicen debería poner los pies en la tierra, pues las estrellas solo brillan en el cielo.

Lo mismo debería quedarle claro a su compañero Alfredo Mafud, quien, aseguran los subagentes, ha demostrado una vez tras otra que solo utiliza la regiduría tricolor para quedar bien con el alcalde Zermeño al apegarse a la línea que este marca continuamente a su rebaño azul, como quedó demostrado en días pasados, cuando al término de una sesión de consejo del Simas, y donde el regidor figura como consejero, este se negó a atender a la incómoda prensa para evitar hablar sobre los temas abordados durante la reunión donde fueron convocados con carácter de urgencia, dejando a un lado su papel de oposición y acatando las órdenes que dicen les dieron a los consejeros para no hacer ninguna declaración que pudiera molestar al alcalde y también presidente del consejo del Simas, por lo que definitivamente el pobre y vapuleado partido tricolor no da una, pues, como luego dicen, "con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos?".

Y siguiendo con los temas electoreros, quien no estaba muerto ni andaba de parranda, sino muy ocupado creando partidos y demandando periodistas, es el ex "góber" bailarín Humberto Moreira, quien dicen promete regresar para hacer campaña con el recién creado partido "Unidos" que le creó a su hijo Rubén Humberto. Lo que aún no se sabe es si hará campaña como candidato o solo como figura "moral"; lo que sí prometió es que el inicio de campaña sería en Torreón, para hacerles la vida de cuadritos a su expartido Revolucionario Institucional y a la cartera clientelar del panista más priista, Marcelo Torres Cofiño. Nuestros subagentes cuentan que esta amenaza de don Humberto ya la sabía don Marcelo desde el año pasado, cuando sus lideresas le hicieron montón por no darle cariñitos en las posadas como lo hizo la gente del profe, cosa que calentó al panista, quien busca hacer alianza, aunque sea con el PRI, para contrarrestar la llegada del precursor de la megadeuda en la provincia.

Los primeros en adelantarse a la lista de los bendecidos en Acción Nacional fueron el regidor de los taxis, Ignacio García, y la encargada de vigilar las pensiones en la Administración municipal de Torreón, Ángela Campos, alfil incondicional y fiel escudera del cartucho quemado Guillermo Anaya, quien, por cierto, ya se halla en la sagrada nómina del Congreso local como pluri. Según nuestros subagentes, que estuvieron taloneando la lista de los blanquiazules, lo que hicieron los dos panistas laguneros a fuerza fue autodestaparse ellos mismos, para presionar a la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Jesús de León, que no halla de dónde sacar curitas para remendar tanta división al interior de lo que queda del partido. Lo que llama la atención es que la misma estrategia la siguiera Ignacio Corona, pero en el partido de moda, Morena; ya que, según cuentan, no ha sido tomado en cuenta para casi nada. Lo curioso es que nuestros subagentes, disfrazados de aplaudidor palero, nos cuentan que quien aconsejó tanto a los ediles panistas como a los de Morena fue don Memo Anaya, quien ya no halla qué hacer para que lo tomen en cuenta, sea con uno o con otro partido.