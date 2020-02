Es bueno saberlo

Mezclando los números 1, 2, 4, 5, 7 y 8 ¿podrías encontrar un número que se convierta en el doble del original? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Hondo, hondo, barril sin fondo. ¿Qué es? Pregunta: ¿Qué le dijo un techo a otro techo? ¿De quién se trata? Diosa de la mitología griega surgida de la espuma del mar, reconocida por su belleza, se casó con Hefesto pero le fue infiel ya que tuvo varios amantes y su preferido fue Ares dios olímpico de la guerra. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Debido a la velocidad con la que nos comunicamos actualmente, el uso de las abreviaturas se ha extendido en las diversas redes sociales como Whatsapp, Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Youtube, entre otras: 1. + 1 Información compartida y si se añaden más ceros, por ejemplo, + 10… En Google, indica que el contenido compartido es del agrado del usuario ASAP es un acrónimo de la frase en inglés As Soon As Possible, traducido "Tan pronto como pueda". DM se traduce como "Mensaje Directo". GTG corresponde a Go To Go o "Me tengo que ir". BFF significa Best Friends Forever y se traduce "Mejores Amigos para Siempre". BRB o Be Rigth Back en español "Ahora vuelvo o Ya regreso". LOL o Laughing Out Loud, se traduce como "Reír a carcajadas". OMG u Oh My God se traduce como "Oh mi Dios". YOLO o You Inly Live Once que significa "Sólo se vive una vez", FTF es Face To Face para decir "Cara a Cara" cuando se quiere llevar una conversación en persona y no a distancia y muchas otras más.

LOS LEONES: La semana pasada de viernes a domingo comenzaron a viajar los hermanos del Grupo Vosh en diferentes vuelos y los de Dakota del Sur tuvieron problemas climatológicos retrasándose su vuelo, varios Leones se encargaron de recibirlos entre ellos: Yosef, Zacarías, Arturo, Jesús Núñez y Víctor Carrillo a quienes les agradecemos su disposición. Después de la Misa de Acción de Gracias en las instalaciones del club, nuestro Presidente José María Sánchez Castellanos se encargó de darles la bienvenida estando presentes la Reina del Club Ximena I, Cuquita González Anchondo Gobernadora del Distrito B2 y Rubén Vázquez, Jefe de Región. El sacerdote tuvo palabras especiales de agradecimiento para los distinguidos visitantes elogiando su labor de servicio y su mancuerna con el Club de Leones de Gómez Palacio; en el camino de regreso los americanos recordaron al C. L. Ignacio Meneses que año con año les dedicaba un brindis antes de la comida.

El lunes teniendo como Maestro de Ceremonias a Carlitos Reséndez se hizo la presentación de los integrantes del Grupo VOSH, el Presídium, a las Autoridades Civiles y Leonísticas, Escuelas que nos apoyaron con intérpretes, médicos locales y mención especial para los homenajeados: Dr. Jesús Delfino Peralta y su Dama Dorita y a María Luisa Espino Andrade por los muchos años de servicio en las Campañas de la Vista, así como a las familias de Carlos Aguilar y Espino Andrade, piezas importantes de la Campaña. Kay Thomas como Directora del Grupo Vosh, externó que estaba muy contenta de venir en este 2020, que vinieron 5 matrimonios y 7 Leones de Dakota, que los tratamos como reyes y que sólo son un complemento de la labor que desarrollamos como Leones; Cuquita González manifestó que los Leones aparte del corazón también regalan la vista y que así como Gómez Palacio, los Leones del mundo hacen lo mismo, pero Gómez Palacio es un ejemplo a seguir por esta labor de más de 40 años; La Lic. Guadalupe Aguirre, Directora de Servicio Social y representante de la Presidenta Municipal Marina Vitela, manifestó el saludo que nos envía y que agradece la invitación para beneficiar a la comunidad y trabajando de la mano, siempre estará dispuesta para seguir apoyando esta clase de actividades. Carlos Reséndez reseñó en forma breve el trabajo de las dos instituciones y solicitó un aplauso para los mismos pacientes que estaban presentes recalcando que nuestro trabajo es gracias a ellos y siempre tratamos de mejorar, para darles un mejor servicio, destacando la labor del Comité de Damas Leonas, de los Compañeros Leones y del apoyo de todo el personal de nuestro Club, complementado por Yosef Espino, como Director de la Campaña, quien agradeció los apoyos del Municipio, los Lentes del Grupo VOSH y los diferentes apoyos para que la semana de trabajo resulte un éxito; para enseguida inaugurar la Campaña Anual de la Vista número 43 por nuestro Presidente.

Como dato adicional, extrañamos la presencia de las Damas Carmina Muñiz de Carriedo y Lily de Amador que por estar delicadas de salud estuvieron ausentes y hacemos votos por su pronta recuperación para que puedan acompañarnos.

