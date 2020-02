Porfirio y J. Lo

Porfirio Muñoz Ledo es la voz que clama en el desierto. El veterano político mexicano es de los poquísimos miembros del partido en el gobierno que de manera pública aboga por los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que huyen de sus países para salvar sus vidas, en momentos en que estos son etiquetados como criminales y tratados como monedas de cambio en pactos políticos.

El artículo 1.º de la Constitución Política de nuestro país dice: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".

El texto reza: todas las personas. No excluye a persona alguna por su origen nacional, religión o condición social. Por lo tanto, otorga protección a las personas independientemente de su situación migratoria o de su ciudadanía. Tengan papeles o no, sean mexicanos o no, nuestra carta magna les otorga garantías.

Porfirio alza la voz: "veo falsedad e hipocresía en la atención a migrantes… se finge que se está atendiendo a la población migratoria que viene del sur para quedar bien con el señor Trump. Por un lado, los retienen y por otro los regresan hasta su lugar de origen. Por otra parte, nada hacemos por ayudar a nuestros compatriotas en el norte de México". Fuera del gobierno, se suman a su clamor iglesias, organismos civiles, académicos que reman contra la corriente.

El diputado morenista trata de difundir la evidencia de cómo la Guardia Nacional por instrucciones superiores combate a los migrantes y solicitantes de refugio, y lo censuran en su propia casa. Ha preparado una iniciativa de reforma a la Constitución para que quede claramente establecida la migración como un derecho humano.

En Estados Unidos, Jennifer López -conocida como J. Lo- aprovechó el medio tiempo del Súper Tazón, uno de los espectáculos deportivos más vistos en el mundo, para enviar un mensaje poderoso: mostró niños sentados en lo que parecían jaulas como las que ha usado el gobierno de Trump para mantener en detención a menores migrantes, nos narra @RAICESTEXAS.

Fue extraordinariamente significativo que este mensaje lo enviaran dos mujeres latinas, una puertorriqueña y la otra Shakira, colombiana, pues impulsa a millones de niñas a sentirse orgullosas de su identidad y su cultura.

La compañía Mattel decidió rendirles un homenaje a Shakira y J. Lo, compartiendo una fotografía de las dos muñecas Barbie que representarían a cada una de las artistas, recreando los looks que lucían el pasado 2 de febrero.

@POTUS @realDonaldTrump, el supremacista blanco que hoy ocupa la Casa Blanca, calcula fríamente que puede seguir usando su retórica antimexicana para aumentar su capital político en Estados Unidos. Entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos hay un creciente número de voces que denuncian: al adoptar México la política migratoria de Trump, pavimenta el camino para su reelección.

Me pregunto si el gobierno de mi país calcula que como la opinión antimigrante ha aumentado, no pagará un costo político electoral por convertirnos en el muro.

Sin embargo, el futuro algún día alcanzará a ambos gobiernos, cuya apuesta de no pagar costos políticos se puede revertir. En Estados Unidos el Partido Demócrata está pensando en que pudiese haber cambio de administración, y elabora un diseño de una nueva política migratoria.

Mi reconocimiento para Porfirio y J. Lo. Están haciendo lo correcto y lo digno.

@Carlos_Tampico