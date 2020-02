Mexicanas confrontan al Gobierno y a medios en jornada contra feminicidios

Miles de mexicanas confrontaron al Gobierno mexicano y a los medios de comunicación este viernes en una jornada de protestas contra la violencia machista en la capital mexicana y en varias ciudades del país tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, cuyas fotografías se filtraron a la prensa.

El punto más álgido de la protesta ocurrió en el centro de Ciudad de México, donde las mujeres se manifestaron contra dos de los diarios que divulgaron las imágenes de Escamilla, asesinada y descuartizada por su pareja.

En las instalaciones de uno de los periódicos, las manifestantes pintaron los muros, vandalizaron cuatro camiones repartidores e, incluso, incendiaron uno de ellos, a lo que la policía capitalina respondió con extintores.

"Queremos apelar no solamente los medios de comunicación, sino que también se empiece a legislar el tema de protección a las víctimas del asesinato en México, que en buena manera es una negligencia de la fiscalía y de las ciencias forenses que han filtrado estas fotos", manifestó una de las líderes de la marcha.

Las protestas iniciaron por la mañana en el Palacio Nacional, donde cientos de mujeres pintaron la fachada del edificio histórico mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía su rueda de prensa matutina.

Por ello, elementos de seguridad de Ciudad de México colocaron vallas frente al Palacio de Bellas Artes, donde las activistas han colocado una "antimonumenta" para las víctimas de feminicidios, y resguardaron otros monumentos, como el Hemiciclo al presidente Benito Juárez.

Ciudadanas tacharon estas acciones de "indeferencia" del Gobierno mexicano, como Yesenia Zamudio, quien aseguró que su hija fue víctima de feminicidio hace cuatro años a manos de un profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que ahora trabaja en Petróleos Mexicanos (Pemex).

"No tendríamos por qué estar aquí, pero estamos aquí porque nos duelen todas. Estamos indignadas. Porque así tengamos que quemar toda la ciudad para que nos dejen de matar lo vamos a hacer", comentó Zamudio a Efe.

JUSTIFICACIÓN PRESIDENCIAL

Ante la presión y acusaciones de minimizar los feminicidios, el presidente López Obrador publicó este viernes un "decálogo" en contra de este crimen en el que condenó el machismo y prometió "garantizar la seguridad de las mujeres".

"No estoy metiendo la cabeza en la arena. No estoy evadiendo mi responsabilidad. No es la política del avestruz", aseveró el mandatario en su rueda de prensa.

Sin embargo, las manifestantes criticaron al presidente en las pintas que realizaron en las paredes de los edificios capitalinos y en una cruz rosa que colocaron en la calle frente a Bellas Artes.

"¿Qué dijo López Obrador? 'Sí, déjenlas que protesten'. Como diciendo que saquen su berrinche, porque así le dicen ellos, y ya. 'Nosotros despintamos y se acabó'. Él dice que su gobierno no reprime. No, de frente no, pero por debajo de la mesa cómo da patadas", declaró a Efe Celia Flores.

MOVILIZACIÓN NACIONAL

El asesinato de Escamilla ha conmocionado un país en el que matan a 10 mujeres al día y que registró el año pasado 1,006 feminicidios, como se cataloga al asesinato por violencia de género, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esto no solo por la crueldad del crimen, sino por los funcionarios capitalinos que difundieron las fotografías de la víctima, la cobertura de los medios de comunicación y la respuesta del presidente López Obrador.

En Ciudad de México, el contingente de mujeres fue de alrededor de 650 personas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, que además reportó decenas de manifestantes más en la preparatoria 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde sucedió el feminicidio de Escamilla.

Además, la movilización se replicó en las ciudades más grandes del país, como Guadalajara, Tijuana, Culiacán, Veracruz y Monterrey, ciudad al norte del país, que en 2019 registró el mayor número de feminicidios, 19 oficiales, según el SESNSP.

Ahí, más de 200 mujeres también se manifestaron por la falta de acciones del gobierno para frenar este delito.

"Es entonces que este 14 de febrero, día en el que año tras año se hace exaltación a aquel discurso de amor romántico, nos manifestamos por la memoria de todas aquellas compañeras violentadas, exigiendo la abolición a toda forma de machismo", dijo a Efe Anahí Martínez, una de las organizadoras.