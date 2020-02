Llegan los Crocs inspirados en KFC

De acuerdo a la información compartida por la página oficial de Crocs, el peculiar calzado estará próximamente a la venta en su tienda en línea durante la primavera de este año, por la cantidad de 60 dólares, el equivalente a mil 113 pesos mexicanos.

El diseño de estos Crocs, consta de un estampado inspirado en las cubetas de los platillos de la popular franquicia, además de contar con un par de Jibbitz con forma de piernas de pollo, los cuales poseen un ligero olor a esta comida.

El lanzamiento de Kentucky Fried Chiken x Crocs, será exclusivo para Estados Unidos y China.

Introducing the official Kentucky Fried Chicken licensed proprietary footwear made in collaboration with @crocs. Do not eat. Coming Spring 2020. (https://t.co/oYeRikX5lX) pic.twitter.com/bAlyBbwMOX