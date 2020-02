Sitio para adultos ofrece su servicio premium gratuito por el 14 de febrero

De acuerdo a las publicaciones de su cuenta oficial en Twitter, en las cuales aparece la estrella porno Asa Akira; la cortesía del servicio premium de la plataforma para adultos sera gratuita todo lo que resta del día, incluyendo películas completas e imágenes exclusivas de su contenido.

Cabe destacar que además el sitio ofrece otras promociones por San Valentín, como regalos exclusivos con temática de la celebración.

I would honestly choose @AsaAkira over anyone for by Valentine's Day Date! Sorry y'all!! At least you'll still have Free Premium pic.twitter.com/vtOV3GyY4j