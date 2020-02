'España no es refugio de corruptos', defiende expresidente Rodríguez Zapatero

El ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que su país no es refugio para corruptos. En Europa, advirtió, no se acepta a delincuentes provenientes de la corrupción y de blanqueo de capital.

Rodríguez Zapatero se refirió a la detención de Emilio Lozoya, en Málaga, España. La justicia española, advirtió, va a ser implacable. "Estas horas son importantes para México y otros países, es verdad que muchos corruptos buscan a España pero ahí la justicia y el derecho de extradición y la incautación de bienes que sea, es implacable". "Estén con absoluta seguridad si alguien piensa que España es refugio para corruptos latinoamericanos, se equivoca", mencionó.