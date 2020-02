Muere tras intentar pararse de manos en un sumidero

Un hombre de 20 años falleció tras caer 98 pies, casi 30 metros, por un sumidero al intentar pararse de manos en la orilla rocosa de un conocido sitio turístico de Australia.

Según las autoridades, Bradley Streeter estaba con sus amigos cuando se sentó en la barandilla de la plataforma de observación del sumidero Cave Gardens, ubicado en la ciudad de Mount Gambier.

El cuerpo fue recuperado el domingo alrededor de las 3 de la mañana, dijo el inspector de Limestone Coast, Campbell Hill, a ABC News. "Es uno de los puntos focales de la costa de piedra caliza. Ciertamente es una tragedia”, declara Hill.

Mount Gambier es conocida por sus paisajes y lagos de cráter. El sumidero es una de las principales atracciones del sitio, que se transforma en un oasis con cascada durante la temporada de lluvias. Todas las noches hay un espectáculo de luz y sonido con historias aborígenes locales, recoge el New York Post. La humedad y superficie rocosa lo hacen peligroso así que técnicamente, el piso dela cueva ya no es accesible, aunque eso no impide que la gente intente acercarse o asomarse, resultando en accidentes como éste.

