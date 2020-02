Aprueban controversia contra salarios del INE

La Cámara de Diputados aprobó interponer Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por la decisión de mantener, para funcionarios de mando y consejeros, percepciones superiores a las del Presidente.

La decisión se dio con 323 votos de Morena y sus aliados del PES, PT y PVEM, además de algunos panistas. Mientras, se abstuvieron 83 legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y en contra votaron otros 26 del PAN y del PRD, quienes argumentaron que ir a la Corte no es en demanda de austeridad, "sino un amague que lanzan para que los del INE doblen las manos".

Con la controversia, los diputados combatirán la decisión de la Junta General Ejecutiva del INE de aplicar un Manual de Remuneraciones para el ejercicio 2020, que no sujetó las percepciones de sus funcionarios al tope del salario presidencial, que en este año es de 111 mil pesos.

En la discusión, los partidos de la Cuarta Transformación argumentaron que el INE afectó las facultades exclusivas que tiene la Cámara en materia presupuestal y para fijar las percepciones de todos los servidores públicos. Además, se argumentará que el INE generará daños a la hacienda pública con sus altas percepciones.

El diputado Pablo Gómez (Morena) expuso que la Cámara defenderá la Constitución de quienes la violaron, como el INE. Advirtió que el debate es esa "desobediencia", no el salario del Ejecutivo.

Por otro lado, legisladores como la priista Claudia Pastor y el panista José Elías Lixa (PAN) recordaron que en mayo de 2019, al resolver recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Remuneraciones que limitó el salario de funcionarios públicos, la SCJN ordenó a los diputados fijar "parámetros objetivos" para establecer el salario presidencial, lo que no se ha cumplido.

Guadalupe Almaguer, del PRD, expuso que hay funcionarios que ganan más que López Obrador, y con aval de la Cámara. "No seamos hipócritas: el Presidente gana, brutos, más de 150 mil pesos. No paga alimentos, transporte, hospedaje ni viáticos. No tiene ningún gasto", advirtió Almaguer.

El panista Miguel Alonso Rigss recordó a Pablo Gómez que en 2016, siendo senador, impulsó por primera vez limitar los salarios, pero estableció que el presidencial debía ser suficiente, moderado, de 33 mil veces el salario mínimo entonces vigente.