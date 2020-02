LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Me pusiste en un brete quiere decir que me pusiste en un dilema, en un predicamento, en una situación difícil de resolver. Entonces ¿qué es un brete? Pues es un cepo, una de esas prisiones de hierro que se le pone al reo en los pies.

Entonces, si tú me pones en un brete, en sentido figurado estoy diciendo que me tienes atrapado, sin libertad para decidir. Y ya brete viene considerándose como un apuro. Me pusiste en un apuro, en un aprieto, en un brete.

Así hay numerosas palabras que usamos muy comúnmente pero que no conocemos muy bien su significado.

Originalmente lo prieto es lo apretado. "Este tornillo está muy prieto", dicen en algunos lugares. Prieto para nosotros es un color oscuro, casi llegando a negro, pero para gente de otros pueblos tiene un significado diferente.

Para nosotros también la gente apretada es aquélla que se cree "bordada a mano", que no quiere convivir "con la gente naca" y que va por la vida con eterna cara de fuchi.

Berrendo es otro de esos vocablos que oye uno por ahí con frecuencia, pero no siempre sabe lo que significa. Probablemente usted lo haya oído en una corrida de toros.

Un toro berrendo -puede ser vaca o buey- es aquél o aquélla que está manchado o manchada de dos colores. O sea que tiene manchas de color distinto al del resto de la piel. Por eso también les dicen berrendos a las personas que tienen, por ejemplo, el pelo negro, pero lucen un mechón de pelo blanco digamos que sobre la frente.

Y ya que andamos entre los toros, veamos la palabra boyante, que parece referirse a los bueyes, pero se refiere a las boyas, esas señales que se colocan en el mar y que siempre están a flote, siempre sobresaliendo de la superficie.

Entonces una persona cuya situación es boyante no es porque "sea muy buey", sino al contrario, es el que prospera; es decir, que sobresale, que flota por encima de los demás porque le va mejor que a todos.

Myrna García: "¿Cascarrioso es algo así como sucio o desordenado?

Sí. Cascarrioso o cazcarriento es el que tiene muchas cascarrias o cazcarrias -se puede de las dos maneras-. Cascarria o cazcarria es el lodo seco que se queda pegado en la parte baja de la ropa, como se queda en los pantalones cuando se mete uno al lodo y luego se seca.

Frase de Jorge Ibargüengoitia: "No hay crítica irrefutable, aunque sí muchas que merecen ser pasadas por alto".