Como no le pagaron, dejó un mensaje en la casa que pintó

Para denunciar que no le pagaron un trabajo, en el North Star Club en Bolsover, Inglaterra, Dean Reeves, pintor y decorador, decidió dejar un mensaje en la casa de su cliente; grafiti que leía el mensaje: “¿Quieres pintar tu casa? ¡No seas como Terry y paga la factura! ¡Ahora seguro que lo hará!”.

Reeves dice que fue contratado para pintar el edificio, pero que el cliente se negó a pagarle los 645 dólares, 12 mil pesos, que le debía. “Le di una cotización para el trabajo y dijo que me ‘enviaría el dinero de inmediato’, pero trató de cambiarlo [el trabajo] a mitad de camino. Él cambió el trabajo, siguió pidiéndome que hiciera tareas extra. Dijo que había varias cosas que tenía que hacer antes de que me pagaran. Trabajé duro durante siete días. No tuve descansos para el almuerzo, trabajé duro toda la semana para hacerlo, y él seguía diciendo: ‘Te pagaré mañana’, pero mañana nunca llegó”, cuenta el afectado.

Añade que el cliente, Terry Taylor, acordó pagarle el dinero que se le debía si aceptaba darle a la parte posterior del edificio otra capa de pintura. No era parte del acuerdo inicial, pero Reeves lo hizo, sin embargo, cuando volvió a exigir su pago, le dijeron que no recibiría nada hasta que también pintara la herrería.

El pintor se dio cuenta que la situación seguiría igual, así que decidió vengarse escribiendo el grafiti. “Era mi primer trabajo desde Navidad, tengo que pagar facturas y necesito ganar dinero […] No me arrepiento y lo volvería a hacer si tuviera que hacerlo. Nunca me iban a pagar, pero quería asegurarme de que tuviera que pagar algo para limpiar el muro”, dijo Reeves.

Terry a su vez tiene otra versión y asegura que hubiera pagado, si el otro ‘hubiera terminado el trabajo que habían acordado’. Ahora Terry planea presentar cargos contra Reeves. “He hablado con la policía ahora y buscarán arrestarlo. Será condenado por daños criminales […] Soy el jefe, así que voy a pintar sobre él, hacer su trabajo por él”, comenta Terry.

La policía de Derbyshire por su parte dijo que planean ponerse en contacto con las partes involucradas para resolver el asunto.

DA.