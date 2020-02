Mujer es multada por alimentar ciervos en su casa

La estadounidense Lori Dixon está siendo multada por 550 dólares, 10 200 pesos, por atraer con comida y alimentar a ciervos en su propia casa.

La administración del sistema de parques estatales y vida silvestre del estado de Colorado (Colorado Parks and Wildlife), publicó un video que muestra a Dixon colocando en una mesa diferentes tipos de comida, como rodajas de plátano y manzana, trozos de pan y palitos de zanahoria, para que tres ciervos entren en su casa y procedan a comer.

La mujer explicó que por siete años ejerció como técnico veterinario y que ya anteriormente había trabajado con la vida silvestre, informa la cadena KDVR.

Las autoridades no obstante, no aprobaron sus acciones. "Estos actos atroces de alimentar a la vida silvestre deben detenerse. Es egoísta y peligroso, tanto para los animales como para las personas, además de que es ilegal. Que la vida silvestre sea salvaje. Estos animales no son mascotas", dijeron en un tuit de parte del sistema de parques estatales y vida silvestre.

Un oficial, Joe Nicholson, explicó también que los humanos suelen dar de comer a los ciervos o alces porque creen que los están ayudando. En realidad, lo que provocan es que estos animales se sientan más cómodos con las personas, alterando en consecuencia su comportamiento natural.

