Confía AMLO en lograr extradición de Emilio Lozoya a México

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación.

Al inicio de su mensaje, el mandatario recordó que hoy se conmemora el 60 aniversario de la primera entrega de libros de textos gratuitos, lo cual fue posible gracias a Adolfo López Mateos.

Por tanto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aprovechó la ocasión para presentar los libros para el siguiente ciclo escolar, algunos de los cuales serán interactivos, contando con herramientas digitales a través de la aplicación móvil de Conaliteg.

Dentro de la conmemoración, se contó además con la presencia como invitada de la maestra jubilada Carmen Alicia Rivera, perteneciente a la primera generación receptora de libros de texto gratuitos, quien narró su experiencia y expresó su agradecimiento en un emotivo mensaje.

Ya en ronda de preguntas y respuestas, López Obrador fue cuestionado sobre la detención en España de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos y a quien le fue dictada prisión provisional este jueves.

El presidente recordó las acusaciones contra el exfuncionario, que están relacionadas con el caso Odebrecht y el de Fertinal.

En ese sentido, subrayó que en su gobierno habrá "cero corrupción y cero impunidad", al tiempo que confió en el trabajo de la FGR para lograr la extradición a México de Lozoya Austin.

"No se debe dar tregua a la corrupción. Siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes", dijo, advirtiendo que "no hay protección para nadie. Se castiga por parejo a quien comete un delito".