LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

DESDE LA RAÍZ DE LAS PALABRAS

Una sandez es un improperio, una grosería. La sandez es lo que tiene calidad de sandio que es lo mismo que decir necio o torpe, como necio fue Sansón al confiar demasiado en Dalila sin pensar en que la muchacha yo creo que estaba estudiando un curso de belleza y nada más al tener unas tijeras en la mano le daba por andar cortándole el pelo a medio mundo.

El idioma que tenemos es tan rico que con sólo tomar el diccionario etimológico y abrirlo en cualquier parte, encontramos que algo interesante se puede decir o comentar acerca de casi cualquier palabra o expresión que vaya apareciendo.

Antes de sandez y de Sansón está el sándalo, un árbol de madera aromática que antiguamente se quemaba como incienso y si seguimos para atrás está "sanción" que ahora entendemos como pena o castigo. Lo curioso es que, un castigo se aplica cuando se hace algo sin autorización y el significado original de sanción es precisamente autorización o aprobación, o sea que éste es uno de esos casos en que la costumbre le da vuelta al significado de una palabra.

Cuando se sube uno a un camión muy destartalado tiene que aguantar el zangoloteo -con zeta- y cuando ocurre una bronca fenomenal decimos que se armó un sanquintín, no sé si porque hubo alguna bronca histórica que ocurrió en un lugar llamado San Quintín, o porque había un tal Quintín que era un santo pero que con todo y eso, no le importaba entrarle a las broncas y se "daba un tiro" con cualquiera, porque me imagino que también ha habido santos broncudos y que no todos fueron partidarios de la santa paciencia franciscana que caracterizaba a San Francisco de Asís.

Hurgando por ahí nos encontramos también la palabra sanidad que es la calidad de estar sano, es decir, de tener salud o de no estar enfermo. Lo relacionado con sanidad es lo sanitario como le llamamos también al lugar al cual "hasta el rey va solo" que es donde se liberan presiones digestivas y que algunos bromistas han dado en llamar el "cuartito de los suspiros".

Sanidad describe también la función que desempeña la oficina gubernamental correspondiente que es la encargada de velar por la salud pública y que por lo mismo es también llamada "de salubridad" que viene siendo la calidad de tener salud.

Por eso mismo cuando uno estornuda y no se cubre, nunca falta alguien que exclame: "¡Salú… bridad te recoja!"

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo.

Hernán Gámez: ¿Qué es peripatético?

Peripatético es alguien que sigue la filosofía o la doctrina de Aristóteles.

El enamorado cree que los demás están ciegos. Los demás piensan que el enamorado está loco.