VIRAL: Niñas scouts venden sus galletas al exterior de tienda de marihuana

En la fotografía aparecen las pequeñas con su puesto de galletas a las afueras de una tienda dispensadora de marihuana en los Estados Unidos.

Su caso no tardó en hacerse viral y ser aplaudida por miles de internautas en la red.

El suceso fue captado en Chicago, donde medios locales aseguraron que fueron las madres de las pequeñas quienes llamaron al negocio para pedir permiso de vender su producto.

Como era de esperarse las ventas se dispararon, pues según el medio digital Complex, lograron vender más de 230 cajas de galletas.

Girl Scouts selling cookies in Chicago.

In front of the weed store.