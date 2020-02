VIRAL: Descubre a su vecino muerto gracias a un misterioso 'liquido negro'

Por medio de su cuenta en Twitter, el joven AJ McCrady, residente de Minneapolis, Minnesota, EUA, compartió a sus seguidores las imágenes de un liquido negro que había descubierto en las paredes de su departamento, el cual escurría desde el techo.

AJ describió que dicha sustancia poseía un olor fétido, lo que le hizo pensar que se trataba de una tubería interna del baño que estaba dañada. Según narró a medios locales estadounidenses.

This was my reaction video that I posted in my close friends story on insta before I found out it was a dead man’s decomposing bodily fluids pic.twitter.com/IX2mxV2fSv

Tras solicitar ayuda de un trabajador encargado del mantenimiento del edificio, decidieron acudir al departamento de uno de los inquilinos del piso superior, con la esperanza de encontrar alguna solución al problema.

Sin embargo al ingresar a la residencia de su vecino, descubrieron el cuerpo sin vida de éste, el cual llevaba más de una semana en dicho estado.

De acuerdo al reporte de la Policía de Minneapolis, el occiso habría muerto mientras dormía y de algún modo al descomponerse su cuerpo, la sangre comenzó a drenarse hasta llegar a la vivienda de McCardy. Recoge Daily Mail.

Holy fuck this tweet blew up... all I really know of the situation is the man upstairs died in his sleep. His body decomposed and somehow managed to seep into our apartment. We’ve head leaking in our bathroom so when we saw this we called maintenance immediately.