Y quien dejó sus aposentos para darse un baño de pueblo fue el flamante presidente estatal del devaluado Partido Revolucionario Institucional en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Nuestros subagentes, disfrazados de campiranos adictos a las redes sociales, nos informan que luego de que en días pasados el primer priista de la provincia estuviera subiendo selfies desde Viesca, el misterio de su activismo quedó en evidencia y develó que dejó su rancho ubicado en la Flor de Jimulco algunos días para ponerse activo en Torreón y Viesca para planchar el camino a la visita que realizaron sus patrones, el matrimonio Moreira-Viggiano, pues incluso el fin de semana pasado acompañó a su jefaza doña Carolina a La Perla de La Laguna para una entrega de reconocimientos, mientras que don Rubén llevó a cabo una minigira en la ciudad de los dátiles y las dunas de Bilbao.

Y de paso dio en comodato una casa de su propiedad para la operación de un centro de investigación y jardín etnobiológico, por lo que don Rigo fue el encargado de preparar previamente el protocolo del besamanos para don Rubén y así evitar que pasara algún momento incómodo ante varias promesas y proyectos sin cumplir y otros conflictos que el exgobernador dejara pendientes en esa tierra semidesértica cuando estuvo sentado en la silla del Palacio Rosa, por lo que, de acuerdo con los subagentes, la militancia del vapuleado tricolor asegura que si el mismo tiempo y empeño que invierte como escudero del jefe lo imprimiera en cuidar el partido en todo el estado, otro cantar verían rumbo al proceso electoral, pues resulta paradójico que por andar "ocupado" en otros asuntos deje tiradas sus funciones. Por cierto, en días pasados el presidente estatal ni se enteró de que en una especie de telenovela de "El Extraño Retorno de Diana Salazar" revivió Christian Cháirez, un singular personaje que desde hace algunos años solo se aparece en cada elección, y que a pesar de que pasa sin pena ni gloria siempre con el mismo discurso de su supuesta renuncia al partido, siempre es desestimado ante la falta de seriedad que presenta, sin embargo, como dicen, "no hay enemigo pequeño", por lo que don Rigo no debería confiarse y sí de vez en cuando darse una vuelta por los comités para enterarse de lo que pasa en su partido.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de caja fuerte donde se guardan las auditorías a los Municipios contrarios al PRI, nos informan que los tiempos para poder aclarar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado están por terminar. Y es que la prerrogativa fue por petición del auditor superior a los legisladores para ayudar a los Municipios a tratar de demostrar su inocencia, pero para mala suerte de muchos, el pasado lunes salió un dictamen calientito del Congreso Local, firmado por el diputado y presidente de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, el panista de todos los moles Juan Antonio García Villa, donde se notifica que no procede dicha petición, esto sin saber que los más perjudicados iban a ser sus compañeros del agonizante Acción Nacional en Torreón; se puede pensar que lo hizo sin ninguna mala intención, o de plano y pensando mal sabría perfectamente las consecuencias que le traería a la Administración de Jorge Zermeño. Las que están que no las calienta ni el sol son las mujeres de los dineros del Municipio, la tesorera Mayela Ramírez Sordo y su superasesora Natalia Virgil, a quienes no les alcanzó el tiempo para poder aclarar el tiradero que hicieron sus antecesores. Y para rematar se avecina otra tormenta, o más bien, un tsunami, pues corre el rumor en los pasillos de los juzgados federales que el SIMAS Torreón perdió en definitiva el juicio de la Planta Tratadora. Esto llevaría a un 'sospechosismo' de pensar que hubo algún arreglillo en lo oscurito, ya que ese asunto estaba al 90 por ciento ganado de acuerdo a los expedientes y palabras del anterior gerente de la paramunicipal. No cabe duda de que si se confirman estas situaciones será una semana incómoda y movida para el Ayuntamiento de Torreón y para el encargado de salir a tratar de convencer de que ellos "tienen otros datos".

***

A la que le dieron una bienvenida de 'padre y señor mío' como nueva coordinadora de la Universidad Autónoma de Coahuila en La Laguna fue a la recién acomodada Sandra López Chavarría, y es que a decir de nuestros subagentes, disfrazados de estudiante reprobado, aún no terminaba de tomarse las fotos con el secretario de Educación, Higinio González Calderón, quien por cierto no más visita La Laguna cuando se trata de actos más políticos que de interés educativo, cuando el grupo contrario al de la recién puesta descoordinadora, encabezado por Carlos Centeno (padre e hijo), junto a sus hermanas y titulares de las facultades de Derecho y Psicología, irrumpieron en uno de los salones de donde posaban para las selfies para girarle instrucciones a grito entero a doña Sandra de que ya estaban los nombres de tres funcionarios que estarían a cargo de varias carteras de la coordinación, y que como ella aún no le daba un golpe al mundo, mejor se fuera preparando para saber que no la tendría fácil durante su paso por esa coordinación, con todo y que el puesto es más una figura decorativa que un cargo de responsabilidad. La cosa es que todos se quedaron impávidos, más porque doña Sandra enmudeció ante el fuerte tono con el que Adriana Centeno, la directora de la escuela de Derecho, quien le recibió el puesto a su hermano Carlos, le dejó bien en claro que ni se le ocurra jugar a las vencidas, porque una cosa era Lorena Medina, quien tenía fama de tener mucho colmillo y poca paciencia, mientras que ella… A ver cómo se pone la cosa.

***

Y hablando de telenovelas, nuestros subagentes, disfrazados de actores bohemios, nos informan que donde sigue la primera temporada del culebrón "devuélvanme mi 'after'" es en Gómez Palacio, y todo parece indicar que va para largo, ya que conforme avanza el tema van saliendo varios entramados entre sus protagonistas, como sucedió el pasado fin de semana, donde, de acuerdo con un video viralizado en redes sociales, el gerente de uno de los bares afectados ante la cancelación de los llamados 'afters', por cierto, propiedad del dueño del deportivo que en días pasados se lanzó a través de redes sociales contra la Administración del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, por supuestos actos de corrupción de elementos de la Policía Municipal, ahora denunció supuestas amenazas por parte de Armando Quiriarte, director de Alcoholes de Gómez Palacio, quien, a decir del afectado, se molestó por la invitación que le hicieran para realizarse la prueba del alcoholímetro que pusiera en marcha por su cuenta la Asociación de Bares, Agrupaciones Musicales y Anexos, realizando amenazas contra su persona, por lo que la alcaldesa Marina Vitela, quien ante la medida recibió el apoyo de sus homólogos Jorge Zermeño y Homero Martínez, de acuerdo con los subagentes, ha sido bien vista por la sociedad lagunera al "tomar el toro por los cuernos" para poner fin a uno de los mayores desórdenes con los que ha cargado la ciudad. Dicen que incluso doña Marina ya recibió el apoyo del Mando Especial de la Laguna para hacer cumplir con la ley del reglamento, que es muy claro, y poner orden sin favoritismo alguno hacia ningún establecimiento que viole el horario permitido, pues los inconformes siguen exigiendo que "o todos coludos o todos rabones", debido a que aseguran que el bar Praga no le hace a nadie, por lo que habrá que ver si la alcaldesa de la Cuarta Transformación y el mando militar podrán lograr que por primera vez se unifiquen los criterios y los horarios que como parte de la zona metropolitana Gómez Palacio debería compartir con Torreón y Lerdo en este que es uno de los temas más delicados.