Ahora Julio César Chávez Jr. cantará cumbias

"El hijo de la leyenda", Julio César Chávez Jr., sigue dando más de qué hablar abajo del ring, ahora, el pugilista anunció que se lanzará como cantante de cumbia.

Fue a través de un video en redes sociales en el que Chávez Jr. anunció que lanzará su primer disco con 15 de sus canciones favoritas de cumbia.

Aunque aún no se sabe si fue sólo una broma del boxeador o no, Chávez Jr., mencionó que pronto saldría su disco.

"Muy pronto saldrá el disco que lanzaré con las mejores cumbias, las 15 cumbias que más me gustan, pronto lo voy a sacar, saludos", mencionó en el video.

La última pelea de Chávez Jr., fue en diciembre en el que tiró la toalla en el quinto round luego de que Daniel Jacobs le rompiera la nariz.

Por otro lado, su padre, Julio César Chávez, fue reconocido como Mr. amigo 2019 - 2020, nombramiento con el cual será invitado de honor en las Fiestas del Charro, que se celebrarán en Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas.

"Me siento muy orgulloso de este reconocimiento. En San Antonio, Texas, me propuso ser Mr. Amigo, pero respondí inmediatamente que no. Me explicó cómo era la dinámica, duramos una hora platicando y hasta que ya me dio pena, acepté. Así como me la están pintando, tan bonito, ya me quiero ir a Brownsville y Matamoros", compartió el boxeador.