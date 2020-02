El lindo gesto de perrito con su amo que rebasó los 6 millones de 'views'

En el video aparece el joven caminando frente al perro con la gran bola de prendas hacia las escaleras, pero accidentalmente tira un calcetín, dejándolo en el suelo ya que no se podía agachar por él.

Tras subir las escaleras, el perrito ve la prenda en el suelo y se levanta para recogerla y llevársela a su amo.

El pequeño gesto del can enamoró a millones de usuarios de las redes sociales, haciendo que el video acumulara más de 6 millones de reproducciones en poco tiempo.

since this is getting a lot of attention on all my other social media it felt appropriate to post it here too pic.twitter.com/bqXGI0iGPS