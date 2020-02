'El segador de la muerte'; descubren nueva especie de dinosaurio

El autor del descubrimiento fue el granjero y entusiasta de la paleontología John De Groot, en el sur de Alberta, Canadá, lugar donde en 2010 encontró los fósiles que pertenecen al dinosaurio que se le ha nombrado como Thanatotheristes degrootorum.

Dicha especie a la que también se le ha apodado 'el segador de la muerte', se piensa que vivió hace 80 millones de años en el lugar donde ahora es Alberta, además de existir 2, 5 millones de años antes que su sucesor el Tyrannosaurus rex. Según dio a conocer la especialista y profesora del Departamento de Geociencia de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Calgary, Darla Zalenitsky.

"Este es el hallazgo más antiguo de un tiranosaurio en Canadá, encontrado una ventana de tiempo más antigua que donde se han encontrado tiranosaurios anteriores", detalló Zalenitsky.

Paleontologists from @UofC_Science and @RoyalTyrrell have discovered a new, large meat-eating dinosaur in Alberta – the first new tyrannosaur species from Canada named in 50 years https://t.co/ub9NpE7Mil #UCalgary pic.twitter.com/UXIWSFniUg