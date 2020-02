VIRAL: Luchador se lanza de segundo piso de centro comercial durante show

Aunque la caída fue asombrosa y sorprendió a la mayoría de los presentes, lo que llamó la atención del video al difundirse en redes sociales fue el lugar en el que se estaba llevando a cabo.

El espectáculo se dio en un centro comercial, por lo que usuarios de las redes sociales aseguraron que si se implementa el show en todos los centros del mundo, se podría vencer a la compentencia de las tiendas en línea.

"Esto podría reavivar los centros comerciales de Estados Unidos y vencer a Amazon", escribió uno de los internautas.

Hasta el momento, las imágenes han sido reproducidas más de 2 millones de veces en Twitter.

this could singlehandedly revive american malls and destroy amazon https://t.co/jA6y7jFaxM