Le concede a su hijo su deseo de que Jason Voorhees lo recoja en la escuela

Un padre le concedió a su hijo su deseo de cumpleaños al lograr que Jason, el personaje principal de la saga cinematográfica ‘Viernes 13’, lo recogiera al salir de la escuela.

Sam Murphy, que vive en Plymouth, Devon, Inglaterra, quería sorprender a su hijo Carter con un regalo especial para su cumpleaños. El chico dijo que quería conocer al asesino en serie de las películas, Jason Voorhees.

"Hablé con la escuela al respecto y me dijeron que no querían que Jason esperara en las puertas de la escuela, así que tenía que estar a la vuelta de la esquina", dijo Sam, de 45 años, cita el New York Post.

El papel de Jason fue interpretado por el experto local en maquillaje y efectos especiales, Tony Gartland, mientras que el encuentro, que sucedió el 30 de enero, fue filmado por Sam.

"Carter no se ha callado al respecto, Jason le dio una camiseta y no se la ha quitado desde entonces", cuenta Sam, quien añade que Jason fue a su casa y permitió que Carter le enseñara su cuarto.

"Carter estaba tan emocionado que no ha dejado de hablar de eso desde entonces. Tony no se salió nunca del personaje. Fue genial", cierra Sam.

DA.