Viola derechos cárcel de Castaños: CDHEC

La Comisión de Derechos Humanos en Coahuila (CDHEC) emitió las primeras recomendaciones del año 2020, entre las cuales se encontró una dirigida al Ayuntamiento de Castaños, luego de que se detectarán violaciones a los derechos humanos en la cárcel municipal, entre las que destacaron carencias en la infraestructura, así como de trato digno de los detenidos.

De acuerdo a la recomendación 4/2019, tras llevar a cabo una inspección de la cárcel municipal, se detectaron irregularidades en las condiciones materiales en que se encuentra, así como en el trato de las personas que ingresan a la misma.

Informó que fue el pasado 29 de octubre de 2019, que se efectuó una visita de supervisión a las instalaciones de las celdas de detención, donde fueron detectadas irregularidades en las condiciones materiales en que se encuentra, así como en el trato de las personas que ingresan a la misma.

Entre las carencias se detectó la falta de la figura de un juez calificador, por lo que es el director quien se encarga de aplicar las sanciones pecuniarias y determinar las horas de arresto para quienes cometan faltas administrativas.

No obstante, los tabuladores para calificar las multas no se encontraban exhibidos al público, por lo que los criterios utilizados para aplicar las sanciones pecuniarias no son del conocimiento de la población en general.

Por otro lado, la cárcel municipal no cuenta con un Agente del Ministerio Público Adscrito.

No existe una celda destinada exclusivamente para la detención de mujeres, para menores, personas con preferencias sexuales distintas, con capacidades diferentes, así como para migrantes.

No existe teléfono para uso de los detenidos y cuando realizan la llamada a la que tienen derecho, los oficiales les proporcionan su teléfono celular o, en su caso, se les permite el uso del teléfono de la oficina.

Además se detectó que las celdas no cuentan con agua corriente ni con agua potable; ninguna de las celdas posee regadera ni lavamanos, por lo que los detenidos no pueden asearse durante su internamiento; las celdas poseen sanitarios, los cuales se encuentran en malas condiciones, ya que se encuentran muy sucios, así como agua estancada que despide malos olores.

Por lo anterior, la CDHEC recomendó realizar los trabajos necesarios para brindar limpieza permanente a los sanitarios e inodoros, adecuar espacios para mujeres, menores de edad, personas con preferencias sexuales diversas y migrantes, entre otras recomendaciones.