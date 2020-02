Trabajadores de Salud realizan paro de labores en Morelos

Alrededor de 5 mil trabajadores de los Servicios de Salud en Morelos suspendieron labores de manera indefinida por falta de cumplimiento en el pago de aguinaldo y otras prestaciones. El secretario general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Gil Magadán Salazar, informó que el paro se lleva a cabo en ocho hospitales generales, cuatro comunitarios, tres jurisdiccionales y 220 centros de salud.

A partir de las 9:00 horas los trabajadores de la salud dejaron de prestar el servicio para manifestarse y exigir solución al pago de aguinaldo que en total asciende a unos 44 millones de pesos. Este día solo estarán en funcionamiento las áreas de urgencia y áreas críticas, no así los servicios de consulta externa y labores administrativas. Por medio de un comunicado de prensa Gil Magadán informó que han tenido problemas para que se realicen los pagos de salarios y prestaciones y las autoridades insisten en no pagar bajo el argumento de no contar con presupuesto, por lo que decidieron iniciar el movimiento laboral de suspensión de labores de forma indefinida hasta lograr la obtención de recursos y regularizar el pago de las quincenas.

En entrevista José Magadán Salazar, médico especialista del Hospital General Jose G. Parres, informó que hay salarios devengados desde noviembre pasado y deficiencia en insumos de ambulancias, tomografías y medicamentos.

Por ese motivo los trabajadores mantienen su protesta de "brazos caídos", es decir suspendieron las labores en el área de consulta externa y cirugía programada, ya que, dijo, no es prioritaria, sin embargo el área crítica como terapia intensiva, urgencias y el quirófano trabaja al 100 por ciento. Dijo que la semana pasada los 5 mil trabajadores recibió un porcentaje correspondiente al pago de aguinaldo, pero deben estímulos de complemento por el Día de Reyes.

"Se hicieron las peticiones pero hay no respuesta, la promesa está pero no hay fecha definitiva para recibir dinero; nos dijeron que lo antes posible y no se ha visto respuesta favorable", expresó el vocero.

En diciembre de 2018 los trabajadores de los Servicios de Salud de Morelos realizaron un paro de "brazos caídos" en diversas unidades de salud en protesta por el pago de medidas de fin de año. La misma situación ocurrió en diciembre de 2012, ese día cerca de 800 trabajadores administrativos suspendieron labores para exigir mejores condiciones laborales y la promesa del bono de 6 mil 500 pesos para los trabajadores de base y homologados.