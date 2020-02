VIRAL: Stripper cae de un tubo de casi 6 metros de altura

De acuerdo al portal The Sun, los hechos transcurrieron recientemente en un club nocturno de Dallas, Texas, EUA, donde la mujer identificada como Genea Sky, se encontraba en lo alto del tubo como parte de su presentación en compañía de otra stripper que estaba recostada en la pista.

Un video que fue registrado por un testigo, muestra el momento en el que Genea pierde el equilibrio al balancearse en la estructura de casi 6 metros de altura, lo que provoca que caiga estrepitosamente e impacte contra la pista.

this sums up my first str*p club experience, i really do hope she’s ok pic.twitter.com/fA4Tu1mePL