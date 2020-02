Ensayo sobre la cultura

Esta semana, a la cultura le han chillado los oídos porque se ha hablado de ella. No se puede afirmar que no haya una propuesta de eventos culturales en la ciudad; lo que no se entiende son ciertas políticas que dejan un amargo sabor de boca.

Hablo sobre lo que directamente me interesa; La literatura.

Leo un artículo sobre Saúl Rosales promocionando su último libro cuya edición el mismo tuvo que pagar. La pregunta es: con su prestigio, ¿Cuál es la razón de no haber encontrado apoyo en la edición de su libro? Voy más allá: Cuáles son las políticas para editar en el municipio, o ¿ya no se hace? Como en otras tantas cosas, no alcanza el presupuesto que se ha de acabar en pagar sueldos. Hace veinte años hubo buenos programas de edición. Algunos de nuestros libros vieron la luz gracias a ello. De pronto se acabó, no hubo interés Cada quien se rasque con sus propias uñas. Una manera de publicar es Amazon.

Así como en la literatura, me pregunto ¿qué ha pasado con la vida teatral? El Mayrán y el Martínez servían para presentar obras locales. A lo mejor, porque me he alejado mucho de la vida cultural, ya no se oye hablar de esos grupos que con tanto esfuerzo montaban sus obras para que duraran 30 0 40 representaciones y apenas sacar los gastos. Vienen las obras comerciales de México y sobreviven los teatros. La herencia de los viejos actores y directores locales se va perdiendo.

Se habla de la escuela de música que ya debe de pensarse a nivel universitario. Las artes visuales ya tienen su escuela en la UAC. Son proyectos que deben de completarse. Los presupuestos escasean en todas partes, como siempre. Es de aplaudir el implemento de talleres culturales sobre todo si se ofrecen a personas de escasos recursos.

Siento que falta un plan integral de cultura. Todas estas escuelas y academias, ¿cómo se integran a una finalidad común?; Me explico; un niño de escasos recursos resulta ser un excelente dibujante y tener habilidades para la pintura, ¿cuál es el mecanismo para dirigir sus pasos a que se convierta en un pintor? Si tenemos una institución de educación y cultura, debería de tenerlo; como en todas las demás actividades. ¿Existen?

Hay cosas tan sencillas que no te explicas como a nadie se le ha ocurrido hacerlo para promocionar las artes, convertirlos en tema de interés, que tiene pies: Los concursos. ¿Qué la pintura? Una bienal de pintura local con un buen premio y comenzar un acervo de obras regionales. ¿Qué la música? En todo el mundo hay concursos de piano; imitar con uno local, o de violín o de cuartetos, quintetos, lo que ustedes quieran. De teatro existe un encuentro anual. Nos olvidamos del baile. A nadie se le ha ocurrido implementar una compañía municipal de danza; no es sueño, la Camerata es realidad porque un día alguien tuvo el deseo de promocionarla. Hay un museo de paleontología que clama por un espacio mejor y el de antropología puede modernizarse.

La respuesta obvia es que no existe presupuesto. Entonces, ¿para qué hay presupuesto y como la iniciativa privada puede cooperar para alcanzar ciertas metas? Lala se encarga del maratón y miren que buenos resultados ha dado, hasta para el turismo regional. Perdimos una buena oportunidad al no haber tenido visión con la fiesta de las etnias. Si pudiéramos tener un monumento cada tres o cuatro años. Mejor si fueran escultores regionales con buenas proposiciones. Hay que reponer los bustos perdidos, se pueden hacer de otro material para que no den tentaciones.

Todo mundo habla de la promoción de la lectura. Hay muchas bibliotecas privadas que llegan al asilo de anciano y que después se venden a los establecimientos de libros viejos. Las buenas bibliotecas están por perderse porque a nadie le interesan. No hay espacio en las bibliotecas públicas ni en las universitarias. Las nuevas generaciones no leen, los libros van a acabar en la basura.

Si se va a crear una dirección de cultura, ¿cuánto va a costar la burocracia? Lo que hace falta es que el dinero llegue a quienes hacen la cultura para que se pueda publicar, producir el espectáculo, la obra de arte y construir los espacios culturales.

En todas partes las reglas son claras. Si quisiera publicar un libro, ¿Cuáles son las opciones municipales, los requisitos? ¿Hay o no hay?