Critican a nuevo director Legionario

Con sus 51 años de edad, el nuevo director general de los Legionarios de Cristo, John Connor, pertenece a la vieja guardia de la congregación y formado por discípulos de Marcial Maciel, advirtió Erick Emmanuel Escobar, quien formó parte de la institución religiosa de 2007 a 2009.

El ex legionario de Cristo advirtió que la llegada de Connor no abre una esperanza de una renovación ni un cambio real en la congregación, pues es "la serpiente de las mil cabezas , le cortan una y le salen tres".

Alertó que la elección de un estadunidense es un intento de los Legionarios por olvidarse de su origen mexicano, de su fundador y su pasado , "por lo menos en la percepción, porque la gente va a decir: ah, bueno es estadounidense, no está tan ligado a la iglesia mexicana y a Marcial Maciel".

Sin embargo, advirtió que Connor, a sus 51 años, fue formado por discípulos de Maciel, quien directamente instruyó a esos formadores del nuevo director general de los Legionarios.

Lamentó que Connor mantenga esa escuela de Maciel, pues el caso de encubrimiento con el padre Michael Sullivan, quien era responsable pastoral de jóvenes adultos en Dallas, College Station, lo evidencia. Es acusado de violación de "límites" físicos y emocionales.

Advirtió que tienen constancia de dos víctimas al menos, que incluso son reconocidas anónimamente por los Legionarios de Cristo en Estados Unidos.

"El tema aquí que está reportado en los medios de comunicación norteamericanos es que Sullivan abusó al menos de una menor de edad", aseveró.

Sullivan preparaba psicológicamente a las jovencitas desde que se incorporaban a los 11, 12 y 13 años para empezar a mantener relaciones sexuales con ellas al llegar a la edad adulta.

Fustigó que utilizara su poder como guía espiritual para trabajar con menores de edad y tener relaciones sexuales en cuanto cumplieran sus 18 años.

Afirmó que eso lo han reportado dos víctimas, que incluso reconocen a medias los Legionarios, quienes emitieron un comunicado donde no dan mayor información, sólo que un sacerdote está en rehabilitación y separado para ser investigado.

El problema grave aquí es que el padre Connor era el director territorial, aunque las víctimas no fueron primero a instancia con él, fueron con otro sacerdote y como no les hicieron caso accedieron a Connor por separado, quien les dijo que jamás había tenido noticias de mala conducta de Sullivan.

Sin embargo, Connor sí tenía noticias de esos abusos y los desestimó y "parte de la negligencia de él permite que Sullivan abuse de una joven, porque nunca le puso un alto".

No descartó que existan más víctimas que seguramente podrían salir a la luz de la opinión pública .

No obstante, el coordinador de prensa de los Legionarios de Cristo, Pablo Vega, sostuvo que no tienen notificación de acusaciones en contra de Connor "y espero que esas acusaciones estén presentadas de manera formal a las autoridades, porque mucha gente opina y acusa pero no tienen fundamentos o pruebas".

Dijo que si alguien quiere hacer acusaciones, que las haga de manera formal ante las autoridades eclesiales o civiles o en el canal de denuncias ceroabusos.org.