Delitos como la pederastia no pueden prescribir: Martí Batres

La cifra negra de falta de denuncias por el delito de pederastia no se puede calcular, es inmensa la mayoría de las víctimas no lo hacen por miedo y cuando se deciden hacerlo, después de los 31 años de edad, ya es demasiado tarde: el hecho ya prescribió por ley, alertó en entrevista con Notimex, el senador Martí Batres Guadarrama.

El jueves pasado, el morenista presentó al pleno de la Cámara Alta una iniciativa de reforma al Primer Párrafo del Artículo 107 Bis y adicionar un Artículo 209 Quater, ambos del Código Penal Federal, a efecto de establecer que este delito no prescriba.

“Hay un gran reclamo de la sociedad sobre este tema, se trata de un delito que es poco castigado, y se castiga poco porque las características morales y físicas de dicho delito siempre llevan a la víctima a guardar silencio, la víctima guarda silencio durante largos años de su vida y muchos no lo denuncian porque son pequeños, son niños”, afirmó.

Sin embargo, cuando toman conciencia de lo que sucedió y toman el valor de denunciar, “resulta que ya pasó mucho tiempo y que el delito ya prescribió y ya no se puede castigar a los responsables.

“Por eso ese tipo de delitos no pueden prescribir para que puedan perseguirse en cualquier momento, a pesar del paso del tiempo”. enfatizó.

Con esta iniciativa de que el delito de pederastia no prescriba se pretende apoyar a las víctimas, pues al no tener temporalidad para denunciar este delito, la denuncia contra el atacante se pueda interponer siempre y pueda ser perseguido por la autoridad.

“Es un tema difícil para las personas afectadas, pocas veces se presentan acciones legales inmediatamente, lo que puede derivar en la prescripción del delito, el cual puede ser extinto en un promedio de 13 años y medio como marca el Código Penal Federal.

Cuando la víctima cumple 18 años, y hasta los 31 años y seis meses, puede ejercer acción penal contra el victimario”, aclaró.

Debido a lo anterior, la mayoría de los responsables no son procesados, entre otros motivos, debido a que transcurren los plazos legales de la prescripción.

Indicó que para alertar a los menores no solo sobre la pederastia, sino de todo los riesgos que corren también con otros delitos, como la pornografía infantil, la explotación sexual y abuso sexual, y para ello además de modificar las leyes, es muy importante un cambio de cultura.

De ahí la importancia de que a los menores se les inculque una buena educación sexual, que no hable solo de los temas de reproducción, y como evitar enfermedades de transmisión sexual como el VIH Sida, y los embarazos en adolescentes, que es también un grave problema de salud pública, sino que se alerte al menor para que no sea víctima de estos delitos.

“Tiene que haber una plena educación sexual y por eso es tan importante vencer el oscurantismo, es importante que haya educación sexual, y la educación sexual tiene varios horizontes, a veces se entiende solo educación sexual la parte reproductiva, pero esa es una parte", expuso.

“La educación sexual también tiene elementos éticos, lúdicos, de diversa naturaleza y van teniendo cierta progresividad en la medida que van creciendo los niños”, apuntó el senador de Morena.

Batres Guadarrama añadió que hay una serie de delitos en contra de la infancia, entre ellos los sexuales, la pederastia es una conducta que induce al menor de edad a tener prácticas sexuales, mientras que la pornografía infantil es el uso de las imágenes de menores de edad.

“Es decir, se trata de delitos diferentes, hay otros más que es la explotación sexual infantil, cuando se utilizan menores para la prostitución; está el abuso sexual, y en lo local está el tema de la corrupción de menores”, dijo.

En su opinión, debe haber una educación para la protección para que los niños se informen y no se permitan esas prácticas y se vea como algo normal, para que se puedan erradicar, ya que en México, a diferencia de otros países, hay mucho abuso de esa naturaleza.

Dijo que se tienen que hacer transformaciones jurídicas pero también culturales, y descartó que este delito de la pederastia ocurra en un solo sector de la sociedad, por desgracia hay muchos casos, incontables, no se sabe.

Finalmente, reiteró que este tema no se circunscribe a un solo sector, “esto sucede en la familia, sucede en la escuela, sucede en muchos ámbitos, pero en todos estos casos sucede esta regla: los niños no denuncias, pasa mucho tiempo para que ya mayor la persona haga un tipo de denuncia y esto no lo hacen todos”.