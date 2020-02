Muere ex alcalde y reconocido empresario en Saltillo

Luis Horacio Salinas Aguilera, quien fuera ex alcalde de la ciudad y un reconocido empresario, falleció la tarde de hoy, al parecer de forma natural, no obstante, hasta el momento no se cuenta con información detallada al respecto.

Fue alrededor de las tres de la tarde que se dio a conocer, que el ingeniero Horacio Salinas, quien en vida fuera además propietario de empresas como Bosques de Monterreal y el periódico el Diario de Coahuila, falleció de forma repentina a los 82 años de edad.