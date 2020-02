DICHOS DE SOR JUANA

A sus niñas fuera hacer ultraje

querer tenerlas siempre en pupilaje

Su gracia y su dominio del idioma -que en el Siglo XX hizo al sorjuanista Alfonso Méndez Plancarte llamarla Emperatriz del Idioma- facilitan a Sor Juana estructurar ricos juegos de palabras y, con ellos como excipiente, entregar a los lectores los breves mensajes de adagios, refranes, proverbios, máximas. Es lo que ocurre con el que preside estas líneas. Es parte de un poema jocoso colmado de gracias y esparcimiento localizable con el título de "Ovillejos".

Fuera de su contexto, como es adecuado para este comentario, el refrán parece ser dicho por una tercera persona que aboga por que no se controle rígidamente a unas niñas (o señoritas). Y efectivamente, en una circunstancia dada el refrán podría ser enunciado con justeza -más en este segundo decenio del siglo XXI donde los padres han relajado las riendas del control familiar- para interceder a favor de mayor libertad. Sin embargo, también en los ojos habitan niñas y el pupilaje no es sólo la atención sobre pupilos, sino también vida de las pupilas de los ojos. Este es el juego de Sor Juana. Y hace recordar una cuarteta renacentista en que es inútil vigilar a la niña si ella tiene la intención de hacer lo que desea: "Madre, la mi madre / guardas me ponéis; / si yo no me guardo / mal me guardaréis."

Conviene, pues, leer el supuesto refrán en su contexto: "y ojos de una beldad tan peregrina / razón es ya que salgan de madrina / pues a sus niñas fuera hacer ultraje / querer tenerlas siempre en pupilaje".

De cualquier manera el refrán puede seguir funcionando como consejo a favor de mayor libertad para niñas o señoritas. Sor Juana dice: "a sus niñas fuera hacer ultraje / querer tenerlas siempre en pupilaje".