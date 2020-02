Exministro, en desacuerdo con reformas penales

El exministro José Ramón Cossío manifestó su desacuerdo por el proyecto de reformas penales, al considerar que de aprobarse significarían un retroceso.

Durante su visita a Saltillo, el exmagistrado y actual maestro del Colegio de México (Colmex) indicó que revisó el proyecto de reformas e indicó que no queda claro si es un borrador o un proyecto.

Cossío explicó que en el caso del arraigo que actualmente está previsto solo para casos de delincuencia organizada, se extiende a todos los delitos.

"En esa propuesta, en ese borrador, se decía que el arraigo podría ser para todos los delitos, todos. En consecuencia yo creo que no es una buena solución constitucional, porque estaría salvaguardando las incapacidades de las policías y de los ministerios públicos para poder llevar a cabo las investigaciones", comentó el abogado, al mismo tiempo en que indicó que las reformas no son viables.

Además aclaró que "yo solo he visto borradores, sí ha sido complicado, pero te decía que si ésas son las que se van a presentar, pues sí hay que preocuparnos, porque son reformas que no está clara su condición. Me parecen que no son adecuadas".

Asimismo, Cossío indicó que los procesos acusatorios se reducen extraordinariamente, y también está en desacuerdo en la forma para designar a los jueces de responsabilidad penal.

"Entonces si son reformas que ya que se presentarán oficialmente pues si deberíamos tener mucho cuidado en su discusión", concluyó.

Cabe mencionar que fue el pasado mes de enero que se difundieron propuestas que presentaría el Gobierno federal para reformar el sistema de justicia.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Julio Scherer, dijo que se requerían reformas para solucionar el problema de la violencia en el país.