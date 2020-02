Estados del PAN, libres de no unirse al Insabi: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los estados donde gobierna el Partido Acción Nacional (PAN) y que no se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) son libres de no hacerlo y que están en su derecho.

En un encuentro con los pueblos mazahua y otomí de este municipio, el presidente López Obrador destacó que el nuevo instituto se creó para garantizar el derecho a la salud, atención médica, así como medicinas gratuitas.

"Saben que no soy palero, no soy barbero, no soy lambiscón. Ya sé que a algunos no les va a gustar, pero mi pecho no es bodega: se ha portado al 100 el gobernador del Estado de México, [Alfredo del Mazo].

"Miren, en otros casos no se adhirieron algunos estados al Instituto de Salud para el Bienestar... Y están en su derecho, porque son libres, pero en el caso del Estado de México, el gobernador, Alfredo del Mazo [PRI], sí aceptó, un aplauso para él", mencionó el Mandatario.

El titular del Ejecutivo federal defendió al gobernador priista de las rechiflas y arengas que recibió e hizo una consulta a mano alzada, en la que ganó la opción de trabajar unidos en lugar de seguir peleando.

Minutos antes, cuando el maestro de ceremonias presentó al mandatario mexiquense, los simpatizantes de López Obrador lanzaron gritos de: "¡Fuera del Mazo!" y "¡Corrupto!", así como abucheos.

En el campo de beisbol de este municipio -cuna de uno de los grupos políticos más importantes del tricolor-, el Presidente se levantó de su lugar y alzó el brazo del mandatario priista.

Entre gritos de apoyo y rechazo al gobernador mexiquense, el Titular del Ejecutivo también le dio tres golpes de espalda a Alfredo del Mazo en señal de apoyo.