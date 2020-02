Venta de AHMSA, una de tres posibilidades

A través de una videoconferencia, el consejo de administración de Altos Hornos de México (AHMSA) facultó a su presidente, Alonso Ancira Elizondo, para que encabece las negociaciones de una posible asociación, financiamiento o venta de activos de la siderúrgica.

Francisco Orduña, director de Comunicación Social, Relaciones Públicas y vocero de la metalúrgica, confirmó la asamblea del Consejo de administración y explicó que AHMSA no está a la venta.

La decisión del consejo fue facultar a Alonso Ancira Elizondo, quien se encuentra en España, a negociar de acuerdo a su criterio para allegarse recursos para la siderúrgica.

Orduña explicó que la economía nacional está en ceros, no hay venta de acero y no hay ingresos, por eso la industria busca recursos y espera que regrese la confianza de los inversionistas a las políticas económicas del gobierno, para que se reactive todo.

"Venta de activos, capitalización o asociación" precisó Orduña, quien insistió que no se está vendiendo Altos Hornos, sino que se están trazando tres posibilidades para allegarse recursos económicos ante la crisis económica que vive el país.

El vocero explicó que tuvieron que reducir la producción a un 50 por ciento y mantenerla en solo uno de los hornos de la empresa.

"AHMSA no se ha vendido, lo que hay son negociaciones" sostuvo, y aclaró que la siderúrgica no está en venta, su valor es de tres mil 500 millones de dólares, aunque si algún interesado los ofrece "está la puerta abierta, pero no es la intención venderla", dijo.

Reiteró que la venta de activos es una de las tres posibilidades principales.

Francisco Orduña habló también de que en cualquiera de los escenarios, los nueve mil trabajadores se mantendrían en sus puestos, pues aún en el caso de venta los nuevos propietarios necesitan personal y mano de obra capacitada, con experiencia y con conocimiento de cómo opera la siderúrgica y así mantenerla operando al cien por ciento.