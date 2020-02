Trash Recolección sigue sin entrar en operaciones

A pesar de la ampliación del plazo, la empresa Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos no arrancó operaciones este sábado 8 de febrero, como se había acordado con el Municipio.

Originalmente la empresa debió haber iniciado el servicio de recolección de basura el pasado 8 de enero, sin embargo, se solicitó una prórroga de un mes más para la compra de equipo, por lo que el plazo venció este 8 de febrero.

El director de Servicios Públicos Municipales de Lerdo, Francisco Javier Urriticochea, informó por la mañana que la empresa no entró en operaciones, ya que se estaban dando algunas reuniones en ese momento. Por la tarde, el funcionario explicó con mayor detalle que es probable que el servicio se comience a brindar en dos o tres días más, ya que se estaba negociando el número de empleados que se quedan o no a laborar.

Dijo también no pueden contratar más personal si no se ha liquidado al personal que se dio de baja en la semana que recién terminó, el cual se hablaba del despido de más de 60 empleados supuestamente de confianza. Mencionó que estas negociaciones que se están dando con los exempleados es lo que podría retrasar otros días más el arranque de operaciones de Trash en Lerdo.

Se le preguntó el por qué esto no se había concretado estas negociaciones con los trabajadores de limpieza antes del vencimiento del plazo, a lo que dijo que no se podían hacer contrataciones si no se les había liquidado primero.

En cuanto al servicio de limpieza, Urriticochea aseguró que este continua por parte del municipio y que no habrá ningún problema para seguir recogiendo la basura de viviendas y negocios de la ciudad.

En un recorrido realizado en el Centro de la ciudad no se encontró que el servicio de limpieza no se haya realizado este sábado, por lo que el Ayuntamiento sigue cubriendo las rutas para la recolección de basura en mercados, viviendas y comercios de la ciudad.