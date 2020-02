Yeidckol Polevnsky critica conflictos internos en Morena

La secretaria general en funciones de presidenta en Morena, Yeidckol Polevnsky, reconoció que es un error que haya compañeros de su partido que se metan en la dinámica de conflicto al interior, en lugar de construir, ya que dijo esto sólo quita tiempo y distrae del verdadero objetivo.

En su visita a la ciudad de Torreón, la líder morenista mencionó que las pugnas al interior del partido quitan tiempo de cara a los comicios electorales del próximo año, ello debido a que se ocupa tiempo en estar aclarando cosas, en vez de estar manifestando las propuestas del proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior dijo, solo habla de visiones muy cortitas. "Esto solo habla de intereses muy básicos o personales en lugar de estar pensando en el proyecto. Estamos en una situación privilegiada y hay quien quiere ver una cosita. Tenemos un partido grande y poderoso, en lugar de ver todo el partido, están viendo el pedacito", puntualizó.

De igual forma, ante los simpatizantes de Morena de municipios como San Pedro, Francisco I. Madero, Torreón y Matamoros, Polevnsky explicó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) es el único facultado para convocar a un congreso y que cuando este se lleva a cabo tiene que estar encabezado por los dos órganos, es decir, el Consejo Nacional y el CEN.

Asimismo, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló en octubre de 2019 el proceso electivo que habían realizado y, por ello, aseveró que por el momento, el partido no puede realizar ningún procedimiento.

"Nos mandaron al CEN a reponer todo el proceso, tarea en la que estamos empeñados, trabajando con estricto apego al estatuto, a la legalidad y al mandato de la Sala Superior", apuntó.

Igualmente comentó que los lineamientos del congreso solo pueden ser definidos por el CEN pues no existe en la institución política ni interinato, ni provisionales. "Nada de eso está contemplado, entonces no podemos hacer algo porque para hacerlo, tendríamos que modificar el estatuto", sostuvo.

Apuntó también que el partido no necesita una refundación, ya que para ello tendría que estar "desfundado o no fundado", sin embargo, destacó, el partido es todo lo contrario a ello, ya que dijo, Morena existe y es fuerte, sólido, el cual, resaltó, ya lo quisieran tener muchos otros. "Sí hay solidez, en las familias los dedos de una mano todos son distintos pero son los dedos de una misma mano. En las familias los hermanos se enojan, tienen diferentes formas de opinar eso no quiere decir que no sean de la misma familia. Somos partido nuevo, joven, tiene gente que viene de todos lados, organizaciones, partidos, tienen formas de actuar distinto. Hay quien le cuesta trabajo ceñirse a la rigidez de un estatuto", concluyó.