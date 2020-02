VIDEO: Arrestan a mujer en playas de Maldivas por usar bikini

De acuerdo al portal The Independent, los hechos trascendieron durante el jueves en la isla de Maafushi, cuando la turista de origen británico, fue interceptada por las autoridades por su vestimenta.

Un video que se volvió viral en redes sociales, muestra a la mujer ser sometida por un grupo de uniformados mientras ella intenta liberarse de su agarre.

Debido a la serie de criticas que recibieron las autoridades por su actitud contra la mujer, Mohamed Hameed, comisario del Servicio Policial del lugar, ofreció una disculpa pública a la turista quien fue liberada el mismo día sin cargos en su contra, además de recalcar que el actuar de los oficiales no fue el mejor.

Cabe destacar que según el código de vestimenta de la isla, éste estipula que los visitantes deben portar 'ropa decente' en lugares públicos por respeto a los miembros de la comunidad.

A tourist woman has been harrassed by the public and then manhandled by the police before being arrested for wearing a bikini in public in the #SunnySideOfLife. This follows the wake of multiple stabbing attacks of tourists by Islamic State in the #Maldives #TerroristWatchMv pic.twitter.com/7y3nJ3EDCm