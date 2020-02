VIRAL: Llega el 'Champeta Challenge' de Shakira

Shakira ha retado al público en la red a imitar sus pasos del baile afro-caribeño, conocido como Champeta, el cual interpretó en el evento deportivo

Bajo el hastag #ChampetaChallenge, miles de usuarios en el mundo se han sumado a este baile compartiendo los videos de sus resultados en redes sociales.

"Directores, productores, cámaras... ¡Todos aprendiendo a bailar Champeta!", escribió la bailarina a través de su cuenta en Instagram.

#champetachallenge

in Ukrainian style from @shakira I am sending greetings to Colombia from Ukraine! Video is about uniting cultures! We must not forget about it and at the same time respect others!

Please share my video I dream Shakira to see it. pic.twitter.com/nWDXJNxRAr