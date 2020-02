Tal parece que donde cada vez salen más trapos al sol es en el ayuntamiento de Torreón. Y es que nuestros subagentes, disfrazados de funcionarios especialistas en "fuego amigo", pusieron en la mira a la directora de Atención Ciudadana, Claudia Álvarez Hernández, quien dicen se ha convertido en pieza clave y mano derecha para el alcalde, pues de manera astuta ha sabido posicionarse como la funcionaria favorita de Jorge Zermeño, logrando sacarle raja y bastante provecho a la cercanía que ha ganado con don Jorge. Los subagentes señalan que la directora, quien dicen es de carácter explosivo, por puro capricho ha despedido de feos modos a seis de sus colaboradores, y se ha sumado a la lista de funcionarios que gustan de la práctica del nepotismo.

Y es que, de acuerdo con los subagentes, doña Claudia tiene nada más y nada menos que a cerca de cinco integrantes de su familia en la sagrada nómina municipal, entre los cuales se encuentran Víctor Manuel Álvarez Hernández, Marisol Hernández Castañeda, Carolina Hernández, Víctor Manuel González Morales y Gerardo Hernández, entre otros; por lo que, sumado a la balconeada que los oficiosos regidores de la fracción del PRI le dieron al director del IMCE, Elías Agüero, durante una sesión de Cabildo donde mostraron el desorden administrativo en la oficina del flamante director, y de los cuales ni la mismísima superasesora y señorona de los dineros Natalia Virgil ha sido capaz de demostrar que es un procedimiento "normal", como lo aseguraron en su respuesta, todo pareciera indicar que definitivamente en el ayuntamiento de Torreón mientras los funcionarios de don Jorge más se mueven, más se hunden.

**************

Vaya que conforme se acerca más el proceso electoral para elegir diputados locales, los ánimos se caldean cada vez más en los diferentes partidos políticos, sobre todo en los cuasi extintos PRI y PAN de Coahuila; sin embargo, en el de Morena no cantan tan mal las rancheras. Y es que, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de militantes sin lealtad, el partido de la Cuarta Transformación sufrió una fractura más en el estado luego del circo que armaron para luego de tantos dimes y diretes terminar eligiendo a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente nacional del partido de la alternancia en el país; y es que, a decir de los militantes traicioneros, el que anda por los cielos es el diputado federal Javier Borrego, gracias a que supo jugársela y le dio harto calorcito a don Alfonso, por lo que con su triunfo don Javier asegura a los cuatro vientos ser el morenista más consentido de la provincia, y por ende él será el encargado de bendecir a los elegidos para cada una de las candidaturas que trae bajo el brazo, entre las cuales, a decir de los subagentes, se encuentran su hermana Lidia Borrego "la Chata", su asesor Miguel Martínez, Alejandro Arias, actual secretario particular del alcalde de Matamoros, Horacio Piña, y Alma Rosa Garza del Toro, hermana de la superdelegada regional de la Secretaría de Bienestar en Monclova, dejando en claro además que él será quien tome el mando del partido en la entidad para los comicios, pues asegura que, a diferencia del fiel escudero de Yeidckol Polevnsky, el senador y empresario taurino carbonero Armando Guadiana, que toma la senaduría como su hobby e invierte más tiempo en asistir a shows como el Super Bowl, él sí se preocupa por el futuro del partido de la 4T y avisora que bajo su mando se llevará el carro completo en las próximas elecciones huérfanas… Bueno, soñar no cuesta nada.

**************

La bomba explotó tal y como lo predijeron nuestros subagentes, disfrazados de inspectores resentidos, en la ciudad de 'afters' Palacio… Perdón, Gómez Palacio. Y es que, de acuerdo con nuestros informantes, en días pasados, al ritmo de música de banda, la presidencia municipal fue tomada por integrantes de la Asociación de Bares, Agrupaciones Musicales y Anexos, la cual al son de las tamboras y trompetas, y con pancartas en mano, exigió a gritos a la alcaldesa de la alternancia, Marina Vitela, el regreso de los llamados 'afters' a los antros ubicados en el bulevar Miguel Alemán, justificando la petición debido a que las reglas del horario las han aplicado a todos los bares a excepción del antro ubicado en calle Praga y bulevar Alemán, y el cual goza de favoritismo por parte de la autoridad, pues este cierra sus puertas hasta que sale el sol ante la complacencia de los encargados del departamento de Alcoholes, agregando por otra parte la supuesta pérdida de empleos que la cancelación ha causado para el gremio musical, así como para el personal que labora en los lugares dedicados a la venta de alcohol del principal corredor vial y comercial de esta ciudad.

Sin embargo, los subagentes aseguran que la respuesta de la primera autoridad fue absurda, pues tal pareciera que doña Marina o vive en otro planeta o de plano su trabajo es de escritorio y confía a ojos cerrados en lo que sus colaboradores le reportan, pues resulta incrédulo que no esté enterada de que el bar Praga sí goza de impunidad total y mantiene su 'after' hasta que prácticamente amanece, obviamente con la complacencia de la autoridad que en contraparte ha emprendido una verdadera cacería de brujas para obligar a los demás lugares del corredor comercial a cerrar sus puertas a las dos de la mañana, por lo que habrá que ver si así como sentenció a la asociación, que ante el anuncio que le hicieron de que este fin de semana trabajarán hasta las cinco de la mañana, "ustedes abran, yo cierro", actúa de igual forma con el antro en cuestión, pues resulta paradójico que mientras doña Marina mencionó a los manifestantes que los 'afters' han costado vidas, permita que ese bar siga vendiendo alcohol hasta el amanecer, pues lo justo será "o todos coludos, o todos rabones", por lo que la alcaldesa tiene en sus manos su primera prueba de fuego, y habrá que ver de qué cuero salen más correas para ver si tiene la capacidad de meter en cintura a todos por igual sin que existan favoritismos para nadie. Eso sí, hay que admirar la firmeza en su respuesta.

**************

Uno de los principales opositores de generar un encuentro metropolitano es el flamante director del IMPLAN Torreón, Eduardo Holguín, quien preocupado por seguir viviendo en el acierto, se lanzó contra la idea de un IMPLAN Laguna, en especial si no está contemplado su nombre para dirigirlo. Tanto fue su enojo que un día antes del foro se sacó de la manga una rueda de prensa sin avisar al área de Comunicación Social del Ayuntamiento, solo para decir que quiere seguir en su puesto y de paso denostar la propuesta de eliminar los IMPLAN municipales. Pese a su enojo, a don Eduardo le tocó acompañar a su jefazo y demás invitados de la región. Por cierto, nuestros subagentes, disfrazados de decoración reciclada del Centro de Convenciones, nos cuentan que los únicos alcaldes que lograron un casi acercamiento fueron Jorge Zermeño, de Torreón, y Marina Vitela, de Gómez Palacio, incluso hasta se intercambiaron onzas de plata y tequila, y compartieron comentarios del rechazo que reciben de parte del alcalde y líder sindical universitario de Lerdo, Homero Martínez.

Y es que basta revisar la agenda en temas como la homologación en los horarios de alcohol, los centros de verificación vehicular o el problema del agua para ver que sí es "de a de veritas" la necesidad de una visión metropolitana, de la que se jacta en despreciar y burlar el priista Homero Martínez. Y mientras en el municipio que gobierna siguen pendientes temas como los servicios públicos, la seguridad y la falta de recursos, don Homero parece estar más interesado en el proceso para elegir a la nueva coordinadora regional de la Universidad Autónoma de Coahuila, Sandra López, que en lo que pasa en Lerdo. Incluso el alcalde se dio el lujo de llevar varios funcionarios del Municipio de Durango para que aplaudieran y gritaran vivas en la elección universitaria.

**************

Esta semana el edificio que alberga el sindicato de la Sección Quinta del SNTE, que comanda don José Luis Ponce Grimaldo, fue visitado por elementos de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Municipal de Saltillo. Nuestros subagentes, disfrazados de gises acumulados en las bodegas, nos comentan que se llevaron desde computadoras hasta carpetas y cajas con harta documentación, ya que a don José Luis se le investiga por un faltante de nada más ni nada menos que 60 millones de pesillos, recursos que al más viejo y puro robo hormiga tomó del tan preciado ahorro de los maestros. Dicen que el cateo es solo el primer paso, ya que se espera que, de acuerdo con los datos que se obtengan de la documentación sustraída de la sección y que comprueben el desfalco en los próximos días, se libere la orden de aprehensión en contra del líder sindical y otros de los implicados en el desfalco a los docentes, lo que podría provocar cierre de calles de ese grupo privilegiado de maestros traviesos que se vieron favorecidos por don José Luis, ya que se comenta que se adquirieron algunas viviendas, quintas y vehículos para uso personal, claro, comprado con el sagrado fondo de ahorro de los profesores.

Nuestros subagentes, disfrazados de sarape en la capirucha del estado, nos comentan que durante la semana tanto el gobernador Miguel Riquelme como el joven maravilla y alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, le dieron vuelo a unas encuestas donde manejaban que eran los mejores gobernantes "del mundo mundial". Nuestros pájaros en los alambres nos reportan que durante dos días los chats de funcionarios paleros y las redes afectivas de quienes quieren seguir en el acierto se inundaron de publicaciones donde posicionaban al mandamás del estado entre los mejores gobernadores evaluados y el tercer mejor priista, reporte publicado por la encuestadora Mitofsky; otro que gritó a los cuatro vientos sus mejores logros en la administración saltillense fue don Manolo, donde lo posicionaban dentro del top como el número uno entre los alcaldes con mayor honestidad, capacidad e integridad. Por más que parezca "fake news", era encuesta, cosa que traía a los saltillenses vueltos locos y dándole vuelo a todas las redes sociales; lo curioso fue que la casa encuestadora, CAUDAE, es desconocida, según señalaron los funcionarios de la Administración de Torreón, que no sabemos si lo dijeron por envidia, ya que al alcalde Zermeño lo ubicaron en la posición número 8. Así las cosas, estimado lector, con el juego de las encuestas; que rumbo al proceso electoral las encuestas reales y patito estarán a la orden del día.