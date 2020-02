Su salud bucal

NADA ES PARA SIEMPRE

Aunque sea de jade se quiebra, Aunque sea de oro se rompe, Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra: Sólo un poco aquí. Del poema de Nezahualcóyotl "Nada es para siempre" en el artículo anterior les comenté del trauma oclusal, apretamiento o rechinamiento de los órganos dentarios y de los músculos de la cara, cuello, espalda, todo se contractura. Los pacientes no relacionan estas molestias con el aparato bucal, y cuando se les explica, una gran mayoría no se había percatado que está pasando por estrés, o por hábitos funcionales nocturnos, los cuales ocasionan mucho daño. Órganos dentales sanos, los podemos fracturar y requerir endodoncia, o extracción. Con mayor razón órganos dentarios tratados con endodoncia, poste y corona, pueden sufrir fracturas por el apretamiento o rechinamiento severo, se calcula que se ejerce una fuerza de mas de 300 kilos, en la presión, "si el jade se quiebra si el oro se rompe", a pesar de que colocamos materiales que puedan soportar presiones, pero las compresiones en cierta posición, "fracturan" las coronas de porcelana, las obturaciones de resinas. En ocasiones para los pacientes es muy difícil de entender, la medicina no es una ciencia exacta y esta expuesta a la respuesta de la persona, no todo reacciona igual en todos. Las presiones hacen muchos efectos muy adversos en algunas personas. Tengo el caso de un joven, incluso muchos casos, se les efectúa tratamiento de ortodoncia, a pesar de la férula que se le coloca para evitar la movilización de los dientes alineados con ortodoncia, si tienen mucho trauma, se movilizan los dientes, es muy muy difícil de entender, pero la fuerza de los músculos es superior. "aunque sea el plumaje de quetzal" Aclaro no en todos los pacientes ocurre lo mismo. Y la pregunta es: quien te hizo el tratamiento, quien lo haya hecho, si estuvo bien hecho, "hay muchas causas" que estén ocasionando daño, lo vamos a tener. Me pasa mucho en la consulta, un gran porcentaje de pacientes les queda claro, otros les molestan que los tratamientos no perduren, incluso, hace 40 años aproximadamente, colocábamos incrustaciones de oro, de metal, de acuerdo con las nuevas investigaciones, ya que la resina, material de obturación es un material muy lábil en algunos pacientes, se esta optando por volver a colocar oro. Para un tratamiento más duradero, ya que las obturaciones de resina es un tratamiento temporopermante. El uso de guarda oclusal ayuda mucho, y con ciertos pacientes, aun con guarda hay daño. Como exprese "hay muchas causas" sucede en un porcentaje de pacientes. Continuará….