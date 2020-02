Pareja celebra su boda en ‘live stream’ por el coronavirus

Una pareja de Singapur decidió celebrar su boda a distancia y conviviendo a través de videollamada para prevenir cualquier brote del coronavirus, pues ellos habían visitado recientemente China.

Preocupados por sus invitados pero para no cancelar el evento, transmitieron en vivo la celebración, detalla el New York Post.

El 24 de enero, Joseph Yew y Kang Ting viajaron a la provincia de Hunan, de donde es la novia, según la BBC. Hunan limita con Hubei, la provincia donde se ubica Wuhan, el epicentro del virus mortal.

Una semana después, la pareja regresó a Singapur, para celebrar su boda el 2 de febrero. Era la segunda boda, ya que como ella es de China, se casaron ahí en octubre de 2019.

"Algunos de ellos dijeron que no iban a venir", dijo Yew a la BBC, añade que por temor al coronavirus. “Queríamos posponer la boda, pero el hotel no estaba dispuesto a hacerlo. Dijeron que todo había sido arreglado y que no era negociable. Así que sentimos que no teníamos más remedio que proceder con la boda".

"Les dijimos a los invitados que haríamos una videoconferencia […] Creo que si hubiéramos estado allí, la atmósfera sería diferente. La gente habría sido cautelosa”, agrega Yew.

Sólo llegaron 110 de los 190 invitados. “Agradecimos a los invitados por venir y les dijimos que disfrutaran de la cena. No estábamos tristes pero sí un poco decepcionados. Creo que no había otra opción, así que no me arrepiento", dijo finalmente el novio.

