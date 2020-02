Comercio lanza lluvia de reclamos sobre Mercado Donato Guerra

Lo que parecía una reunión sencilla entre comerciantes del Mercado Donato Guerra de Lerdo y autoridades municipales, de pronto se convirtió en una lluvia de reclamos por parte de varios locatarios, quienes se quejaron del abandono que se tiene con ellos.

Uno a uno pedían la palabra para demandar, no solo continuos rondines para evitar los robos, sino que señalaron también problemas en la iluminación, cambios constantes en las licencias de funcionamiento que se autorizan, un grave problema de ambulantaje a las afueras del mercado, falta de asesoría fiscal para el pago de impuestos y de una nula promoción para que la gente les compre sus productos, goteras en el techo, capacitación, entre otras problemáticas más.

En representación del alcalde de Lerdo, Homero Martínez, acudió Gerardo Lara, secretario del Ayuntamiento. Estuvo acompañado por los directores de Desarrollo Económico y Turismo, Plazas y Mercados, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y Atención Ciudadana.

Los comerciantes se animaron a hablar sobre las quejas que se tienen. Algunos de ellos tenían una lista de nueve demandas que no se han cubierto por la presente Administración. Otros, por su parte, cuestionaron con molestia por qué no hay rondines continuos de agentes preventivos dentro y fuera del mercado, en tanto otros dijeron que deben resolver el grave problema del ambulantaje en la zona.

Luego que José Martín Castillo Paredes, secretario general del Mercado Donato Guerra de Lerdo, hiciera la presentación, la primera que se animó a hablar fue Margarita Rodríguez, comerciante de un local de antojitos. Pidió a las autoridades varias demandas: que le cambien de nombre a la licencia de funcionamiento que tiene, el tema de la basura en los puestos que no se recoge, la falta de lámparas en los puestos, el hecho de que los perros se suben al techo del mercado y generan daños al cableado eléctrico, el hecho que los agentes preventivos no entren al mercado, solicitó asesoría para el pago correcto de impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También preguntó a los funcionarios presentes el por qué hay diferencia en el pago de impuestos si algunos locales son más grandes y pagan menos que otros que son chicos. Además expuso la necesidad de que las personas respeten los horarios establecidos para entrar al mercado, sin importar quien sea.

La señora Mague, como se le conoce, todo lo pidió respetuosamente al dirigirse a las autoridades.

Sin embargo, Myriam García, quien tiene un local de ropa, dijo en tono molesto que son constantes los robos que se registran al interior del mercado, sin que la autoridad municipal haga algo al respecto. Dijo que ante estos robos han hablado a la DSPM y no llega nadie. Citó que recientemente una persona se convulsionó en el baño y no acudieron los servicios de emergencia locales, sino que vinieron de Gómez Palacio.

Señaló que a la autoridad no les interesa cuidarlos, indicando que de la patrulla de Policía que llega a las afueras del mercado solo se bajan agentes para tomarse la foto con un comerciante, pero eso es todo. "Nos ven la cara, no nos cuidan o más bien hacen que nos cuidan, pero no hacen nada". Indicó que en su local las lámparas no funcionan desde septiembre, por lo que tuvo que colocar unas ellas personalmente para tener iluminación y prevenir robos. "Tal vez digan que exigimos mucho y pagamos poco pero el mercado requiere de un mantenimiento mínimo para seguir operando", declaró.

Citó que hay ocasiones en que las ventas están flojas y que a veces solo venden 30 pesos. "Necesitamos trabajar juntos para que a todos nos vaya mejor".

También se quejó que en ocasiones no viene el camión de la basura. Pidió ayuda para que los capaciten e implementen publicidad para que la gente regrese a los mercados y logren crecer. Se quejó que ahora el mercado parece más una fayuca ante el cambio constante de giro de las licencias de funcionamiento.

Felipe de Jesús Salazar López, comerciante de frutas, tomó la palabra para pedir solución al problema de ambulantes que hay afuera del mercado. También señaló que es necesario que los comerciantes quiten sus cosas para que permitan el acceso a la gente al interior del inmueble, sobre todo los accesos que están bloqueados para discapacitados o para descargar mercancía, pidiendo la presencia de vialidad al respecto. Aseguró que quienes llegan con su camioneta vendiendo verduras y otros alimentos afuera del mercado son una competencia desleal. "No queremos vendedores afuera, ya que invaden las banquetas".

Atienden reclamos

El secretario del Ayuntamiento, Gerardo Lara, tomó la palabraparacomentar queinicialmente la reunión tenía solo un fin de hablar con la DSPM.

Dijo que apoyarían a los comerciante con sus demandas, sin embargo, no se estableció una fecha para comenzar a trabajar.

El director de la DSPM, Luis Gurrola Hernández, indicó que instalará dos binomios fijos para que realicen rondines dentro y fuera del mercado. Solicitó el apoyo de los comerciantes para denunciar cualquier persona sospechosa para evitar asaltos.

El tema de la basura fue atendido por Servicios Públicos Municipales, informando a los presentes que se asignó un camión de basura para el mercado, el cual llega a las 6 a 6:30 de la mañana a recoger los desechos, aunque en la tarde pasa la ruta normal en donde las personas pueden dejar también la basura si se les pasó hacerlo por la mañana.

Con ello, se puso en evidencia que muchos comerciantes desconocen este horario, ya que la señora Mague confesó que no lo hacía porque no lo sabía.

A decir de comerciantes de lugar, hace tres meses que el alcalde no acudía al mercado, pero que sí los visitó durante la campaña. José Martín Castillo dio un plazo de una semana para comenzar a ver mejoras.