Votaría en contra de un juicio político a expresidentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si hubiera una consulta para someter a juicio político a los expresidentes votaría en contra.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, reiteró que su fuerte no es la venganza, porque su idea es prevenir la corrupción. "Vamos muy bien, no provocar. Ese es mi punto de vista, hay quienes están molestos porque piensan que hubo un saqueo y que gozan de impunidad quienes cometieron esos delitos... pero yo estoy pensando en el futuro del país".

Señaló que su gobierno lleva una transformación de terciopelo y profunda porque le están pegando en el centro al problema principal, la corrupción. "Si se da la transformación sin violencia para qué dar motivo que el conservadurismo se enfurezca más. No, no, no, vamos bien, no provocar", reiteró.