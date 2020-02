'Muerte gris', la droga capaz de matar con sólo tocarla

Según dio a conocer a medios locales David Spencer, portavoz de la oficina del sheriff en St. Mary Parish, dicha sustancia se detectó en 2017 por primera vez en Georgia, Pensilvania, Alabama y Ohio, sin embargo, recientemente fue descubierta en el estado de Luisiana.

El aspecto de dicha sustancia es similar a la mezcla del cemento, razón por la que se le ha dado el nombre de 'muerte gris'. Ésta está conformada por carfentanilo y fentanyl, además de un opioide sintético conocido como U- 47700. Combinación que aseguran los especialistas resulta de 80 a 100 veces más potente que la heroína.

Cabe destacar que el carfentanilo es utilizado en algunas ocasiones como sedante para animales de gran tamaño como elefantes. Un útil ejemplo para ilustrar los alcances que puede tener la mencionada sustancia color gris, combinada con el resto de narcóticos.

Spencer resaltó el peligro que puede resultar la 'muerte gris', al quedar al alcance de alguien que desconoce sobre los riesgos de ésta.

Dicha droga puede ser inhalada o incluso absorbida a través de la piel si se entra en contacto con ella, pues es capaz de generar problemas respiratorios mortales al ser un polvo sumamente tóxico.

"No querrías tocar eso. Realmente odiarías ver a alguien inocente tocar esto sin saber lo que es, o a un niño tocarla sabiendo lo que es", detalló el hombre advirtiendo sobre la importancia que tiene que el público conozca sobre esta droga y sus consecuencias, con el fin de evitar situaciones que pueden terminar en tragedia.

The St. Mary Parish Sheriff’s Office is warning about a drug recently found in the Parish. “Gray Death” resembles concrete, but it’s so powerful that touching it is considered dangerous. More tonight at 5 & 6. https://t.co/pltBuawNmw pic.twitter.com/z23N1J3NvU