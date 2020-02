Las inconsistencias en los ingresos de Rosario Robles

A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) calculó que en los últimos seis años Rosario Robles obtuvo ingresos por más de 15 millones de pesos, desde el inicio de su proceso penal, ella ha afirmado que únicamente cuenta con 20 mil pesos en su cuenta bancaria.

Este miércoles, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, la FGR dio cuenta de diversos gastos e ingresos de la exsecretaria de Estado, y el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos consideró que su capacidad económica es superior a lo que ella misma afirmó.

Desde agosto de 2019, cuando compareció por primera vez ante el entonces juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Robles afirmó que no cuenta con los recursos suficientes para darse a la fuga, pues enfatizó que tiene 20 mil pesos en su única cuenta personal, que permanece bloqueada. "No tengo un patrimonio que me permita huir de la justicia. No tengo millones de pesos para irme a vivir a Canadá y regresar impunemente", respondió durante la diligencia del 13 de agosto.

"Mi única cuenta bancaria está congelada y cuando hablo de que doy la cara es porque siempre la he dado (…) no hay razón para que se pida esa medida cautelar por parte del ministerio público", expresó.

En dicha diligencia, la FGR afirmó que como Secretaria de Estado en Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Robles ganaba aproximadamente 200 mil pesos mensuales.

Ella respondió que esto era mentira, pues ganaba entre 40 y 50 mil pesos mensuales realmente debido a las deducciones de impuestos que se hacen por ley.

Hasta este miércoles, la FGR no había dado más detalles de los ingresos de Robles, pero al enfrentar a la defensa de la ex funcionaria que buscaba que se le permitiera continuar su proceso en libertad, los fiscales evidenciaron que tiene los recursos suficientes para darse a la fuga.

Los fiscales indicaron que de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, los gananciales totales que obtuvo como Secretaria de Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron por 12 millones 961 mil 183 pesos.

En 2013, cuando asumió la titularidad de la Sedesol, reportó ganancias por 1 millón 628 mil 123 pesos; en 2014, la cantidad incrementó a 2 millones 318 mil 45 pesos.

En 2015, año en el que dejó la Sedesol y llegó a Sedatu, sus ganancias ascendieron a 2 millones 223 mil 812 pesos; en 2016, obtuvo 2 millones 266 mil 719 pesos; al año siguiente, 2 millones 235 mil 425 pesos.

En 2018, al término de su mandato al frente de Sedatu, Robles reportó una ganancia anual de dos millones 299 mil 49 pesos, con corte al 31 de noviembre de ese año.

Afirmó que si se tomaran los 50 mil pesos mensuales que Robles ganaba como secretaria de Estado, al año hubiera obtenido una ganancia de 600 mil pesos y en los seis años que duró en Sedesol y Sedatu, hubiera obtenido tres millones 600 mil pesos.

Los fiscales agregaron que en 2015, cuando salió de Sedesol, cobró 1 millón 469 mil 716 pesos del seguro de separación individualizado con el que contaban los servidores públicos y por este mismo concepto en 2018, cuando dejó Sedatu, cobró 1 millón 820 mil 897 pesos, cantidades que sumadas a los 12 millones 961 mil 183 pesos que ganó en el sexenio, arrojan un total de 16 millones 251 mil 796 pesos.

Luego de que ante el juez de control Robles reconoció que le encanta viajar y que por motivos de su cargo como secretaria tuvo oportunidad de hacerlo en diversas ocasiones, la FGR señaló que en los últimos dos años, la exfuncionaria gastó un millón 163 mil 486 pesos en vuelos en México y el extranjero.

La FGR calculó que en su último año como titular de Sedesol, la exfuncionaria gastó 655 mil 946 pesos en vuelos a lugares como Seúl, Tokio, Nueva York, Santo Domingo, Vancouver, Buenos Aires, entre otros.

Los fiscales no especificaron cuántos de esos viajes fueron pagados por Sedatu y cuántos del bolsillo de Robles. Uno de esos viajes fue a Buenos Aires, cuyos vuelos de ida y de regreso costaron 81 mil 649 pesos cada uno.

Entre diciembre de 2018 y agosto de 2019, cuando Robles ya no era servidora pública ni recibía un salario, pagó 507 mil 540 pesos en vuelos nacionales y al extranjero.

El más caro de esos vuelos fue uno de México a París, Francia por 184 mil 756 pesos, viaje en el que se encontraba cuando fue notificada de que la FGR había solicitado su comparecencia ante un juez penal por el caso de la Estafa Maestra.

Finalmente, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos negó su petición de libertad al considerar que tiene la capacidad económica para darse a la fuga. "Los vuelos revelan la capacidad económica de la imputada", dijo. "La capacidad económica es superior a la que se ha venido afirmando en otras audiencias".