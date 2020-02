¿Qué películas deportivas han ganado un Oscar?

Este domingo se realizará como cada año la entrega de los premios Oscar, en donde la Academia premia a lo mejor del mundo cinematográfico y es por eso que recordamos las películas deportivas que han sido han recibido la estatuilla dorada.

"Chariots of Fire": estrenada en el año 1981 ganó cuatro premios de la Academia. "The Champ": Esta película del año 1931 ganó dos premios de la Academia. "Rocky": Además de recibir 10 nominaciones de la Academia en 1976 ganó tres premios. "Million Dollar Baby": ganó cuatro premios de la Academia. "The Blind Side": película del año 2009 ganó un premio de la Academia.

Además, de ello el histórico jugador de la NBA, Kobe Bryant ganó un Oscar al mejor cortometraje de animación en 2018 por "Dear Basketball", adaptado de un poema que publicó en 2015 sobre su retiro del deporte, del mismo nombre.