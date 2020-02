VIRAL: Detalle en selfie de una mujer causa desconcierto en la red

Identificada como Olivia Nunn, de Middlesbrough, en Reino Unido, envío una selfie a sus amigos a través de un chat grupal tras una noche de copas, en la cual se aprecia su rostro de frente mientras porta una capucha que forma parte de la sudadera que lleva.

Sin embargo, los amigos de la joven no tardaron en notar que había 'algo extraño' en la imagen, pues cerca de la orilla del gorro es posible apreciar a una araña intrusa que se asoma desde el interior de éste, bastante cerca de la cara de la mujer.

Olivia Nunn, who was feeling slightly worse for wear after a big night out with the girls, sent a selfie to the group chat - but had failed to notice an unwelcome guest hiding in her hood pic.twitter.com/ffkmoSucPC