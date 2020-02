Multimillonario deja casi 100 mil pesos de propina a mesera

Un multimillonario dueño de un concesionario de automóviles de Massachusetts, en Estados Unidos, le dio a una camarera local 5 mil dólares de propina, que serían alrededor de 93 mil pesos.

Ernie Boch Jr., bien conocido localmente, había ido a cenar al restaurante Seaglass en Salisbury. Su cuenta había sido de 157.56 dólares, 2940 pesos, así que Jennifer Navaria, la mesera que recibió la propina, primero pensó que sería quizá una propina de 50 dólares, hasta que notó todos los ceros.

"¡Gracias Ernie Boch por su increíble generosidad!", escribió Navaria en su publicación del recibo en Facebook.

"Estaba como, 'Oh, espera un minuto', así que volví a mirar hacia abajo y vi que eran cuatro dígitos, luego un punto decimal", dijo Navaria a la cadena WCVB.

Al parecer, el gesto fue en honor a lo que el actor Donnie Wahlberg hizo en Año Nuevo, cuando sorprendió a su camarera en un IHOP de Illinois con una propina de 2020 dólares, 37600 pesos, apropiada para el año que iniciaba, pese a que su cuenta total fue de sólo 75.45 dólares, 1400 pesos.

Wahlberg y su esposa Jenny McCarthy tuitearon la foto del recibo, alentando a otros a participar en el #2020tipchallenge.

"Tenía el desafío de propinas en el fondo de mi mente y pensé, esto es perfecto, ella es increíble, sería genial. Es básicamente un desafío. Conozco a Donnie y él me conoce a mí. De hecho, mi banda abrió para él en House of Blues. Tengo un gran respeto por el tipo y cuando lo hizo, pensé: Eso es lo mejor. Así que estaba en lo cierto", dijo Boch a The Salem News.

DA.