Tren Maya no afecta al medio ambiente ni despoja de tierras, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las voces que se manifiestan contra el proyecto del Tren Maya -"aunque se disfracen de izquierdistas o de ambientalistas"- solo buscan afectar a su gobierno para no cumplir sus compromisos, y solo es oposición por oposición, por lo que, señaló, están haciendo el ridículo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal garantizó que el Tren Maya no afectará al medio ambiente y no se despojará a nadie de sus tierras.

"No se afecta nada, no se abre una montaña, no se tiran árboles, no se despoja a nadie de sus tierras, no hay contaminación, es solo oposición por oposición, sin causa, o sí con causa, pero para enfrentarnos".

"Son ganas de afectarnos, de no aceptar que nuestro gobierno cumpla con sus compromisos y que haya progreso y justicia para la gente, así es el conservadurismo, aunque se disfracen de izquierdas o de ambientalistas, los conozco.

"Lo del Tren Maya va, la gente lo quiere, y yo no digo mentiras, no soy mentiroso. La gente está apoyando esta obra muy importante porque va a reactivar la economía en cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y se trata de inversión pública de más de 120 mil millones de pesos. No es crédito, no es deuda, son ahorros por no permitir la corrupción, no se afecta el medio ambiente".

El mandatario señaló que no se afecta el medio ambiente porque “no es lo mismo el transporte de ferrocarril como lo que contamina el transporte en camiones de carga, o en camiones de pasajeros. Estamos hablando de una reducción de más del 50% de contaminación.

"No se afecta en nada (el medio ambiente) porque hay derecho de vía que se tiene desde los años 50 del siglo pasado, ¿En qué se afecta si el tren va a ir por la línea férrea que se construyó desde el presidente Ávila Camacho y se concluyó con el presidente Miguel Alemán? En donde no hay vía es por la carretera, hay un derecho de vía de más de 50 metros, y el tren necesita solo 15".

"Yo les pediría a los 'abajo firmantes' que se enteraran porque pierden prestigio, hacen el ridículo y hay gente seria firmando y otros que firman todo y no conocen los estados del sureste, no conocen El Triunfo, ni Tenosique, ni Espujil. Entonces que vayan primero y después que den su opinión, son libres para expresarse, y no piensen que vamos a usar la fuerza. No, nada por la fuerza", dijo.