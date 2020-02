Niegan libertad condicional a Rosario Robles por tecera ocasión

Un juez federal negó por tercera ocasión a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, continuar su proceso en libertad por lo que permanecerá en el penal de Santa Martha.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, la cual duró nueve horas y en la que Robles trató de comprobar que tiene arraigo en la Ciudad de México y no tiene intenciones de darse a la fuga, el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos negó su petición al considerar que, por el contrario, no existen condiciones para que permanezca en libertad.

Esto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que en los últimos dos años la exfuncionaria gastó un millón 163 mil 486 pesos en vuelos en México y el extranjero, además de que en los seis años que duró como Secretaria de Estado, obtuvo ingresos por 12 millones 961 mil 183 pesos.

En consecuencia, el juez de control consideró que la capacidad económica de Robles supera a lo dicho por ella misma en las audiencias anteriores. "Los vuelos revelan la capacidad económica de la imputada", dijo. "La capacidad económica es superior a la que se ha venido afirmando en otras audiencias".

Luego de que el juez declaró subsistente la prisión preventiva justificada por la que permanece en el penal femenil de Santa Martha, la exfuncionaria afirmó que se le juzga por quién es. "Esto es una pena anticipada, se me juzga por quien soy", afirmó.

"No soy una embustera como aquí se me ha señalado, me parece muy injusto", señaló Robles, sin embargo el juez le reiteró que la decisión ya estaba tomada.